Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 5 kişi yaralandı

Kaza, Boyabat-Saraydüzü kara yolu Muratlı köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.T. idaresindeki 06 LKP 07 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen E.E. yönetimindeki 55 AVR 190 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

SİNOP'TA FECİ KAZA

Çarpışmanın etkisiyle savrulan her iki araç da yol kenarında bulunan su kanalına devrildi. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

1 ÖLÜ 5 YARALI

Araçlarda sıkışan yaralılar, Boyabat ve Saraydüzü belediyelerine bağlı itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan Z.T.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan iki aracın sürücüsü ile araçlarda bulunan 3 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Z.T.’nin cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır