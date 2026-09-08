HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar ile birlikte, Sayıştay Savcılığına Milli Emlak Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Akcan atandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay görevden alındı. Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürü Yener Oba, Aksaray İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Abdullah Oğuz, Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Süleyman Demirtaş ve Bitlis İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Osman Fadıl Üner atandı.

ÇEŞİTLİ KURUM VE KURULUŞLARDA YENİ GÖREVLENDİRMELER

Ticaret Bakanlığında ise açık bulunan Destek Hizmetleri, Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğüne Strateji Geliştirme Başkanı Adil Yıldırım getirildi. Düzce Ticaret İl Müdürü Çiğdem Acar görevden alındı. Çorum Ticaret İl Müdürlüğüne Fatih İncitmez, Hatay Ticaret İl Müdürlüğüne Hüseyin Yalçın Koca, Konya Ticaret İl Müdürlüğüne Batman Ticaret İl Müdürü Burak Nerse ve Malatya Ticaret İl Müdürlüğüne Gazi Dinçaslan atandı. Milli Eğitim Bakanlığında ise açık bulunan Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğüne Faruk Berat Akçeşme atandı. Helal Akreditasyon Kurumda açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Yasin Aydoğan ve Recep Aydın atandı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Antalya'daki orman yangınında 3 mahalle boşaltıldıAntalya'daki orman yangınında 3 mahalle boşaltıldı
Korkutan kaza! Yolcu treni otomobile çarptı: Yaralılar varKorkutan kaza! Yolcu treni otomobile çarptı: Yaralılar var

Anahtar Kelimeler:
resmi gazete atama kararları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İşe girdi, 40 bin TL aylıkla 3 yılda bir villa 2 daire aldı! Gerçek ortaya çıktı

İşe girdi, 40 bin TL aylıkla 3 yılda bir villa 2 daire aldı! Gerçek ortaya çıktı

Rusya'yı kızdıran karar! 'Bu gerçek bir savaşın başlangıcı'

Rusya'yı kızdıran karar! 'Bu gerçek bir savaşın başlangıcı'

Filenin Sultanlarına dev ödül! Oyuncu başı 150 cumhuriyet altını

Filenin Sultanlarına dev ödül! Oyuncu başı 150 cumhuriyet altını

Serhat Kılıç’ın kız arkadaşının ifadesi ortaya çıktı

Serhat Kılıç’ın kız arkadaşının ifadesi ortaya çıktı

Tazminatta dengeler değişiyor! İsa Karakaş: Asgari ücretli yüksek maaşlıyı geçebilir

Tazminatta dengeler değişiyor! İsa Karakaş: Asgari ücretli yüksek maaşlıyı geçebilir

45 yıllık ünlü restoran zinciri 89 şubesinin tamamını kapatıyor

45 yıllık ünlü restoran zinciri 89 şubesinin tamamını kapatıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.