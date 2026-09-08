Kurtlar Vadisi’ndeki infaz sahnesi ile Kaşif Kozinoğlu’nun ölümü arasında dikkat çeken benzerlik

Nefes Gazetesi yazarı Aytunç Erkin, TV100 canlı yayınında Kurtlar Vadisi dizisinde 2011 yılında yayınlanan bir sahne üzerinden dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

DİZİDEKİ KARAKTERİN ÖLÜM TARİHİNE DİKKAT ÇEKTİ

Erkin’in aktardığına göre dizide Kazım Kaşifoğlu karakterinin ölüm emri 10 Kasım 2011 tarihinde verildi. Kaşifoğlu karakterinin öldürülme sahnesi ise dizinin 8 Aralık 2011 tarihli bölümünde izleyiciye gösterildi.



Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki Kazım Kaşifoğlu rolünü Sedat Savtak oynadı.

3 GÜN SONRA KOZİNOĞLU ÖLDÜ

Erkin, gerçek hayatta ise MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun 13 Kasım 2011'de Silivri Cezaevi'nde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini hatırlattı.

“EMİRDEN 3 GÜN SONRA..."

Kaşif Kozinoğlu

Erkin, dizideki tarih ile Kozinoğlu’nun ölümü arasındaki bağlantıya dikkat çekerek, “Dizide 10 Kasım'da ölüm emri veriliyor, 13 Kasım'da gerçek ölüm yaşanıyor” ifadelerini kullandı.

O dönemde Fethullahçı yapının emniyet kanalıyla televizyon dizilerini yönlendirdiğini savunan Erkin, Kurtlar Vadisi'ndeki bu örneğin yanı sıra Samanyolu TV'de yayımlanan Şubat Soğuğu dizisinde de benzer isimlerin kullanıldığını belirtti.

SONER YALÇIN VE BARIŞ TERKOĞLU’NA SORDU

Erkin ayrıca konuyu gazeteciler Soner Yalçın ve Barış Terkoğlu'na sorduğunu aktararak, ikilinin kendisine Kozinoğlu'nun ismini ancak gözaltına alındığı dönemde öğrendiklerini söylediğini ifade etti.

Erkin'in canlı yayındaki değerlendirmesi, Kurtlar Vadisi'ndeki Kaşifoğlu karakteri ile Kaşif Kozinoğlu arasındaki olası bağlantı ve dizinin o dönemki etkilenme iddialarını yeniden gündeme getirdi.

NE OLMUŞTU?

Kaşif Kozinoğlu, 12 Kasım 2011’de Silivri Cezaevi’nde rahatsızlandı ve hastaneye ulaştırıldığında hayatını kaybetti. Olayın ardından yürütülen soruşturmada kamera kayıtları ve tıbbi belgeler incelendi, ceza infaz kurumu, jandarma ve sağlık personeli ile koğuş arkadaşları ve eşinin tanık ifadeleri alındı, 10 Nisan 2012 tarihinde kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığınca dosyanın yeniden incelendiğinin altını çizdi ve şunları kaydetti:

“Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yapılan değerlendirmeler ışığında Silivri Sulh Ceza Hakimliği’nin 26 Ağustos 2026 tarihli kararıyla takipsizlik kararı kaldırılmış ve soruşturma yeniden başlatılmıştır. Yeni soruşturma kapsamında gizlilik kararı alınmış, özel bir soruşturma ekibi oluşturularak olayın tüm yönleriyle yeniden aydınlatılmasına yönelik kapsamlı çalışmalar başlatılmıştır. Bugün gelinen aşamada, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımızca olay tarihinde ceza infaz kurumunda görev yapan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmış, 10 şüpheli gözaltına alınmış, 1 şüphelinin ise FETÖ firarisi olarak yurt dışında bulunduğu tespit edilmiştir.”

KOZİNOĞLU, O DÖNEM NEYLE SUÇLANDI?

2011 yılındaki Odatv baskınında Soner Yalçın’ın ofisinde bulunan ‘Koz’ isimli dosyada MİT’e ait bilgi ve belgeler, bazı kişiler hakkında istihbarat notları tespit edilmiş, bu bilgilerin de MİT mensubu Kozinoğlu tarafından sızdırıldığı ileri sürülmüştü. 10 Mart 2011’de; Beşiktaş’taki İstanbul Adliyesinde, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz tarafından ifadesi alınan Kozinoğlu, sevk edildiği İstanbul Nöbetçi 14. Ağır Ceza Mahkemesince sorgulandı. Kozinoğlu, Öz tarafından “Terör örgütü üyeliği ve gizli belgeleri temin etme” suçlarından tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi. MİT görevlisiyle ilgili karar akşam saatlerinde verildi ve İstanbul Nöbetçi 14. Ağır Ceza Mahkemesi Kozinoğlu’nun tutuklanmasına karar verdi