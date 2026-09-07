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Trump'tan gündem olan isim çıkışı: "New Mexico'nun adı New America olsun"

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden New Mexico eyaletinin adının "New America" olarak değiştirilmesini destekleyen paylaşımlar yaptı. New Mexico Valisi Demokrat Michelle Lujan Grisham ise Trump'ın paylaşımlarına tepki gösterdi.

Trump'tan gündem olan isim çıkışı: "New Mexico'nun adı New America olsun"

ABD ve Meksika arasında ticaret müzakereleri devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden New Mexico eyaletinin adının "New America" olarak değiştirilmesini destekleyen paylaşımlar yaptı.

Trump tan gündem olan isim çıkışı: "New Mexico nun adı New America olsun" 1

"NEW AMERICA" OLARAK DEĞİŞTİRDİ

Trump, ABD'ye ait çeşitli haritaların görsellerini paylaşarak New Mexico'nun bulunduğu bölgenin adını "New America" olarak değiştirdi.

Trump tan gündem olan isim çıkışı: "New Mexico nun adı New America olsun" 2

Trump yaptığı açıklamada, New Mexico eyaletinin adının değiştirilmesine yönelik öneriler aldığını ve bu fikri beğendiğini söyledi.

Trump tan gündem olan isim çıkışı: "New Mexico nun adı New America olsun" 3

YETKİSİ BULUNMUYOR

Trump, "Potansiyel olarak inanılmaz, bu eyaletin halkı için çok daha prestijli ve güzel. Vay canına, bayıldım" ifadelerini kullandı. ABD'de federal hükümetin bir eyaletin adını değiştirme yetkisi bulunmuyor.
Trump tan gündem olan isim çıkışı: "New Mexico nun adı New America olsun" 4

"ABD VAR OLMADAN ÖNCE DE BU İSİM BİZİMDİ"

New Mexico Valisi Demokrat Michelle Lujan Grisham ise Trump'a sosyal medya hesabı üzerinden verdiği cevapta, "New Mexico'nun adı tartışmaya açık değil; ABD var olmadan önce de bu isim bizimdi" ifadelerini kullandı.

Trump tan gündem olan isim çıkışı: "New Mexico nun adı New America olsun" 5

ONTARIO GÖLÜ'NÜN ADINI DEĞİŞTİRMİŞTİ

Trump, daha önce Kanada ile ticaret müzakerelerinde anlaşma sağlanamamasının ardından Ontario Gölü'nün adını "Lake America" olarak değiştirmişti.
Trump tan gündem olan isim çıkışı: "New Mexico nun adı New America olsun" 6

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Donald Trump ABD Amerika Birleşik Devletleri
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