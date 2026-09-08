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Yer: Düzce! Piknik çöplerini denize atan kadınlara para cezası

Düzce Akçakoca sahilinde piknik çöplerini denize atan G.A. ve T.Y. adlı kadınların görüntüsü tepki çekmişti. Sosyal medyada da gündem olan olayla ilgili olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Düzce İl Müdürlüğü ekipleri, kadınlara ilgili Çevre Kanunu kapsamında 8 bin 687’şer TL idari yaptırım uyguladı.

Yer: Düzce! Piknik çöplerini denize atan kadınlara para cezası
Melih Kadir Yılmaz

Olay, Düzce Akçakoca sahilinde yaşandı. İki kadın ellerindeki çöpleri denize atarken görüntülenmişti. O sırada çevrede bulunan bazı vatandaşlar durumu cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Olaya ilişkin görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, kadınların bu davranışı tepki çekmişti. Sosyal medyada gündem olan olaya ilişkin ekipler harekete geçti.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

İlk olarak Akçakoca İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından denize piknik çöplerini atan kadınların kimlikleri tespit edildi. Çevreyi kirleten kadınlar G.A. ve T.Y. olduğu belirlendi.

PARA CEZASI UYGULANDI

Sonrasında ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Düzce İl Müdürlüğü ekipleri, denize çöp atarak çevreyi kirleten kadınlara ilgili Çevre Kanunu kapsamında 8 bin 687’şer TL idari yaptırım uyguladı.

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Anahtar Kelimeler:
Düzce çöp
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