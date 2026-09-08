HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Van’da trafik kazası: 4 yaralı

Van’ın Gevaş ilçesinde otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Van’da trafik kazası: 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Hasbey Mahallesi’nde meydana geldi. Bir otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yol kenarında bulunan ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır 4 kişi yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunması sonucu ambulans, jandarma ve Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri bölgeye sevk edildi. Otomobilden çıkartılan yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Diyarbakır'da bir baba yeni doğan çocuğuna Ronaldo adını verdiDiyarbakır'da bir baba yeni doğan çocuğuna Ronaldo adını verdi
Kozan'da korkutan anlar! 7 ev yandı, yollar trafiğe kapatıldıKozan'da korkutan anlar! 7 ev yandı, yollar trafiğe kapatıldı

Anahtar Kelimeler:
Van
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Antalya'daki yangın 16.25'ten bu yana devam ediyor! Plakasız araçlar bile yardıma gönderildi

Antalya'daki yangın 16.25'ten bu yana devam ediyor! Plakasız araçlar bile yardıma gönderildi

Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan gözaltına alındı!

Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan gözaltına alındı!

Kadıköy'de tarihi proje için ilk adım! Aziz Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan stat onayı aldı

Kadıköy'de tarihi proje için ilk adım! Aziz Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan stat onayı aldı

Serhat Kılıç'a veda! Herkes hüngür hüngür ağladı...

Serhat Kılıç'a veda! Herkes hüngür hüngür ağladı...

Altında ibre tersine dönebilir: HSBC’den dikkat çeken tahmin

Altında ibre tersine dönebilir: HSBC’den dikkat çeken tahmin

Kiracılara nefes aldıracak! Dev projede ayrıntılar netleşti!

Kiracılara nefes aldıracak! Dev projede ayrıntılar netleşti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.