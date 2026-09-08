Kozan'da korkutan anlar! 7 ev yandı, yollar trafiğe kapatıldı

Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Doğanalanı ve Düzağaç mahallelerinde 2 farklı noktada orman yangını çıktı.

YERLEŞİM YERLERİ BOŞALTILDI

Doğanalanı ve Düzağaç mahallelerinde 2 farklı noktada sabahın erken saatlerinde orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangınlar nedeniyle bazı yerleşim yerleri tedbir amaçlı boşaltıldı.

YOLLAR KAPATILDI

Jandarma ekipleri ise güvenlik gerekçesiyle bölgeye giden yolları trafiğe kapattı.

7 EV YANDI

Yangına 5 helikopter, 2 uçak ve çok sayıda arazöz ile orman işçisinin müdahalesi devam ederken, alevler rüzgarın da etkisiyle büyüyerek çevreye yayıldı. Mahalleli, alevlerin bahçelerine ve evlerine sıçraması nedeniyle panik yaşadı. Bölgedeki 7 ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

DÜZAĞAÇ'TAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Öte yandan, Düzağaç Mahallesi'ndeki orman yangını ise ekiplerin 5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.



Kaynak: DHA | Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır