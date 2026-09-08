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Rasim Arı’dan Ankara çıkarması! Nevşehir için kritik görüşmeler

Yakın zaman önce AK Parti’ye geçen Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, kente kazandırılması planlanan yeni yatırımlar için Ankara’da önemli temaslarda bulundu. Bakanlıklar ve kurumların üst düzey yöneticileriyle görüşen Arı; finansmandan spor yatırımlarına, fiber altyapıdan dijital dönüşüme kadar birçok başlıkta Nevşehir’in taleplerini gündeme taşıdı.

Rasim Arı’dan Ankara çıkarması! Nevşehir için kritik görüşmeler

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, kentte devam eden ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler için Ankara’da yoğun bir temas trafiği gerçekleştirdi.

Gün boyunca çeşitli bakanlıklar ve kamu kurumlarının üst düzey yöneticileriyle bir araya gelen Başkan Arı, Nevşehir’in ihtiyaçlarını ve yatırım taleplerini ilgili isimlere iletti.

MALİ KAYNAKLAR VE YATIRIM BÜTÇELERİ MASADA

Başkan Rasim Arı’nın Ankara’daki temaslarının önemli duraklarından biri Hazine ve Maliye Bakanlığı oldu.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. İsmail İlhan Hatipoğlu ile görüşen Arı, Nevşehir’in mali kaynakları ve yeni dönemde hayata geçirilmesi planlanan yatırımların bütçe süreçleri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Arı, Ankara programı kapsamında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üst Kurul Üyesi Hasan Davulcu ile de bir araya geldi.
Görüşmede dijitalleşmeyle birlikte değişen medya düzeni, bilgiye erişim araçlarının çeşitlenmesi, medya etiği, kamu yararı ve toplumsal sorumluluk konuları ele alındı.

NEVŞEHİR’İN FİBER ALTYAPISI İÇİN KRİTİK TEMAS

Başkan Arı'nın bir diğer durağı Türk Telekom Genel Müdürlüğü oldu.

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Muhammed Feyzi Aygün ve Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Yüzer ile birlikte Türk Telekom Genel Müdürü Ebubekir Şahin’i ziyaret eden Arı, Nevşehir’in fiber altyapısının güçlendirilmesi ve kentteki dijital iletişim imkanlarının geliştirilmesine yönelik projeleri görüştü.

SPOR YATIRIMLARI GÜNDEMDE

Ankara temaslarında gençlik ve spor yatırımları da önemli gündem maddeleri arasında yer aldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Prof. Dr. Süleyman Şahin ile gerçekleştirilen görüşmede, Nevşehir genelinde yürütülen gençlik merkezi projeleri, yeni spor tesisleri ve planlanan yatırımlar değerlendirildi.

Başkan Rasim Arı’nın Ankara’da gerçekleştirdiği üst düzey temaslarla Nevşehir’de hayata geçirilmesi planlanan projelerin finansman, altyapı ve onay süreçlerinin hızlandırılması hedefleniyor.

Gerçekleştirilen görüşmelerin ardından kentte özellikle spor tesisleri, dijital altyapı ve yeni yatırımlara ilişkin süreçlerin önümüzdeki dönemde ivme kazanması bekleniyor.

Rasim Arı’dan Ankara çıkarması! Nevşehir için kritik görüşmeler 1

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Rasim Arı
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