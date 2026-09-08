Yozgat’ta doldurulmuş makaron ele geçirildi

Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde, doğu illerinden kaçak tütün getirdiğinden şüphelenilen araçta arama gerçekleştirdi. Aramada 15 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Şüpheli S.K. hakkında yasal işlemler başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır