Yozgat’ta doldurulmuş makaron ele geçirildi

Yozgat’ta 15 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.
08.09.2026 11:02
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Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde, doğu illerinden kaçak tütün getirdiğinden şüphelenilen araçta arama gerçekleştirdi. Aramada 15 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Şüpheli S.K. hakkında yasal işlemler başlatıldı. Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır
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