HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Yozgat’ta doldurulmuş makaron ele geçirildi

Yozgat’ta 15 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Yozgat’ta doldurulmuş makaron ele geçirildi

Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde, doğu illerinden kaçak tütün getirdiğinden şüphelenilen araçta arama gerçekleştirdi. Aramada 15 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Şüpheli S.K. hakkında yasal işlemler başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Diyarbakır'da bir baba yeni doğan çocuğuna Ronaldo adını verdiDiyarbakır'da bir baba yeni doğan çocuğuna Ronaldo adını verdi
Kozan'da korkutan anlar! 7 ev yandı, yollar trafiğe kapatıldıKozan'da korkutan anlar! 7 ev yandı, yollar trafiğe kapatıldı

Anahtar Kelimeler:
Yozgat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Antalya'daki yangın 16.25'ten bu yana devam ediyor! Plakasız araçlar bile yardıma gönderildi

Antalya'daki yangın 16.25'ten bu yana devam ediyor! Plakasız araçlar bile yardıma gönderildi

Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan gözaltına alındı!

Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan gözaltına alındı!

Kadıköy'de tarihi proje için ilk adım! Aziz Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan stat onayı aldı

Kadıköy'de tarihi proje için ilk adım! Aziz Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan stat onayı aldı

Serhat Kılıç'a veda! Herkes hüngür hüngür ağladı...

Serhat Kılıç'a veda! Herkes hüngür hüngür ağladı...

Altında ibre tersine dönebilir: HSBC’den dikkat çeken tahmin

Altında ibre tersine dönebilir: HSBC’den dikkat çeken tahmin

Kiracılara nefes aldıracak! Dev projede ayrıntılar netleşti!

Kiracılara nefes aldıracak! Dev projede ayrıntılar netleşti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.