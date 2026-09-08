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ABD'den yeni saldırı! İran duyurdu: Hark Adası ile Cask kenti yakınlarında patlamalar yaşandı

İran ile ABD arasındaki savaşta sıcak saatler yaşandı. İran'ın Basra Körfezi'nin kuzeyinde yer alan petrol ihraç terminalinin bulunduğu Hark Adası ile Hürmüzgan Eyaleti’ne bağlı Cask kenti yakınlarında patlama seslerinin duyulduğu bildirildi. Diğer yandan ABD Başkanı Trump, “İran çok ağır şekilde cezalandırıldı. Onlara gerçekten çok sert bir ders verdik" açıklamasını yaptı.

ABD'den yeni saldırı! İran duyurdu: Hark Adası ile Cask kenti yakınlarında patlamalar yaşandı

İran basınında yer alan haberlere göre, Hark Adası ile Cask kenti yakınlarında patlama sesleri duyuldu. Hark Adası’nda patlama seslerinin adada yer alan limanlara yakın bir bölgeden geldiği belirtilirken Cask kentinde duyulan seslerin denizden geldiği ifade edildi.

ABD den yeni saldırı! İran duyurdu: Hark Adası ile Cask kenti yakınlarında patlamalar yaşandı 1

"PETROL TANKERLERİ HEDEF ALINDI"

İsrail'in i24 televizyonu, bir Amerikalı yetkiliye dayanarak, ABD'nin İran'a ait petrol tankerlerini hedef aldığını ileri sürdü.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'nda yer alan haberde, ABD'nin Hark Adası'na 6,4 kilometre (4 mil) mesafede bulunan küçük bir petrol tankerini füzeyle hedef aldığı ve tanker personelinin tahliye edildiği belirtildi.

ABD den yeni saldırı! İran duyurdu: Hark Adası ile Cask kenti yakınlarında patlamalar yaşandı 2

Haberde, saldırı sonucu herhangi bir can kaybının yaşanmadığı bilgisi yer aldı.
ABD den yeni saldırı! İran duyurdu: Hark Adası ile Cask kenti yakınlarında patlamalar yaşandı 3

"İRAN'A ÇOK SERT BİR DERS VERDİK"

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde düzenlenen ve 11 Eylül saldırılarından sonra Amerikan çelik endüstrisinin yapılanma sürecini anlattığı etkinlikte İran gündemine ilişkin açıklamada bulundu. Konuşmasında, 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybedenleri andığı ve bu tür saldırıların bir daha gerçekleşmemesi için her türlü çabayı gösterdiklerini söyleyen Trump, “İran hiçbir şekilde nükleer silaha sahip olamayacak. Şu anda savaşıyoruz çünkü nükleer silah elde etmek isteyen bir ülke var. Buna çok yaklaşmışlardı, ama artık bunu elde etme şansları kalmadı. İran asla nükleer silaha sahip olamayacak” ifadelerini kullandı.

ABD den yeni saldırı! İran duyurdu: Hark Adası ile Cask kenti yakınlarında patlamalar yaşandı 4

Trump, İran'a yönelik deniz ablukasının ‘çok başarılı’ olduğunu ileri sürerek, “İran, çok ağır şekilde cezalandırıldı. Onlara gerçekten çok sert bir ders verdik. ABD donanmasının uyguladığı abluka Hürmüz Boğazı'ndaki tanker geçişlerini önemli ölçüde mümkün kıldı. Abluka o kadar güçlü ve etkili oldu ki, kimse bu kadar iyi işleyebileceğini düşünmemişti” diye konuştu.

ABD den yeni saldırı! İran duyurdu: Hark Adası ile Cask kenti yakınlarında patlamalar yaşandı 5

İRAN, ABD'Yİ UYARDI

İran Silahlı Kuvvetlerinin savaş yönetiminden sorumlu birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Komutanlığı, ABD’nin İran petrol tankerlerine yönelik saldırı tehdidine şiddetli bir misillemede bulunacakları karşılığını verdi.
ABD den yeni saldırı! İran duyurdu: Hark Adası ile Cask kenti yakınlarında patlamalar yaşandı 6

Mesajda, “ABD ordusu, üç İran petrol tankerini hedef almakla tehdit etti. İran’ın gemilerine yönelik herhangi bir saldırı karşısında, ABD’nin bölgedeki üsleri ve çıkarları İran Silahlı Kuvvetleri tarafından şiddetli şekilde hedef alınacaktır.” ifadeleri yer aldı.

Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi de hiçbir teknolojik unsurun İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki gözetleme gücünü aldatamayacağını söyleyerek, “Fars Körfezi’ndeki beylik teknolojik gençliğimize ait, Domuzlar Körfezi’ne dönün.” dedi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran abd Hürmüz Boğazı
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