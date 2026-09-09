Polis durdurunca alkollü olduğunu itiraf etti! Ceza yemeyince 'kurtuldum' diye sevindi

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada durdurulan otomobil sürücüsü yasal sınırın 0.03 promil altında kalarak, 0.47 promil alkollü çıktı. Cezadan ucu ucuna kurtulan sürücü, sonucun ardından ekiplere teşekkür ederek, ‘kurtuldum, gördün mü?’ dedi.

ALKOLLÜ OLDUĞUNU İTİRAF ETTİ

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada, U.A. yönetimindeki otomobil durduruldu. Araçtan iner inmez ekiplere alkollü olduğunu itiraf eden U.A.’nın yapılan kontrollerde yasal sınırın altında 0.47 promil alkollü olduğu belirlendi. Yasal sınırın 0.03 promil altında ceza yemekten kurtulan sürücü ‘kurtuldum, gördün mü?’ diyerek, sevinç yaşadı. U.A., görevini yapan ekiplere teşekkür ederek, uygulamadan ayrıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır