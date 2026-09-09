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İran'dan intikam mesajı! İki ülkenin adını verdi: "Vuracağız"

ABD ile İran arasındaki savaş yeniden şiddetlendi. Hürmüz Boğazı'ndaki ABD donanmasının saldırıları sonrası İran'dan intikam mesajı geldi. Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, Bahreyn ve Kuveyt’te bulunan tankerlere tahliye uyarısında bulundu.

İran'dan intikam mesajı! İki ülkenin adını verdi: "Vuracağız"
Devrim Karadağ

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, ABD’nin İran’a ait birkaç petrol tankerine yönelik saldırı düzenlemesinin ardından, Bahreyn ve Kuveyt’teki limanlara yakın petrol tankerlerine tahliye uyarısı yaparak söz konusu tankerleri hedef alacağını duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, Bahreyn ve Kuveyt’te bulunan tankerlere tahliye uyarısında bulundu.

'ACİL' KODUYLA UYARDILAR

“Acil” koduyla yapılan tahliye uyarısında, ABD saldırılarına ortaklık yapmakla suçlanan Kuveyt ve Bahreyn’deki limanlara yakın olan petrol tankerlerinin personelinin tahliye olması istenirken, söz konusu tankerlerin limanda veya demirde bulunmasına bakılmaksızın hedef alınacağı belirtildi.

İran dan intikam mesajı! İki ülkenin adını verdi: "Vuracağız" 1

ABD Ordusu, Hark Adası’na 6,4 km bulunan ve İran’a ait olan küçük bir petrol tankerini füze ile hedef almıştı.

İran dan intikam mesajı! İki ülkenin adını verdi: "Vuracağız" 2

NELER OLMUŞTU?

ABD’nin, Hark Adası yakınlarında hedef aldığı petrol tankerinin ardından Hürmüzgan Eyaleti’ne bağlı Cask kenti kıyılarında da iki petrol tankerine saldırı düzenlediği bildirildi.

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İran devlet televizyonu, Hürmüz Boğazı'na yakın Cask kenti kıyılarında iki petrol tankerinin ABD tarafından hedef alındığını duyurdu.

Saldırıya uğrayan iki tankerin personelinin küçük botların yardımıyla kıyıya taşındığı belirtildi.

Saldırılar sonucu herhangi bir can kaybının yaşanıp yaşanmadığı konusunda ise bilgi verilmedi.

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Anahtar Kelimeler:
Kuveyt Bahreyn İran ABD Amerika Birleşik Devletleri
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