Samandağ’da evin elektrik şalterinde çıkan yangın söndürüldü
Hatay’ın Samandağ ilçesinde bir evin elektrik şalterinde çıkan küçük çaplı yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.
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Yangın, Deniz Mahallesi’nde meydana geldi. Bir evin elektrik şalterinde çıkan yangın üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, gerekli emniyet tedbirleri sağlandı. Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır
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