Samandağ’da evin elektrik şalterinde çıkan yangın söndürüldü

Yangın, Deniz Mahallesi’nde meydana geldi. Bir evin elektrik şalterinde çıkan yangın üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, gerekli emniyet tedbirleri sağlandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır