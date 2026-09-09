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Samandağ’da evin elektrik şalterinde çıkan yangın söndürüldü

Hatay’ın Samandağ ilçesinde bir evin elektrik şalterinde çıkan küçük çaplı yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Samandağ’da evin elektrik şalterinde çıkan yangın söndürüldü

Yangın, Deniz Mahallesi’nde meydana geldi. Bir evin elektrik şalterinde çıkan yangın üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, gerekli emniyet tedbirleri sağlandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Hatay
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