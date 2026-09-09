İTÜ'de yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ayazağa Kampüsü'ndeki Merkezi Derslik A binası yakınında bulunan bir fast food zinciri şubesinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

ÖĞRENCİLER TAHLİYE EDİLDİ

Binada özel bir etkinlik nedeniyle yaklaşık 200 öğrencinin bulunduğu belirtilirken, öğrenciler güvenlik tarafından hızlı bir şekilde tahliye edildi.

Öte yandan çevredeki kafelerde oturan kişiler de tedbir amaçlı olarak yolun karşı tarafına geçirildi.

EKİPLER HIZLICA MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler yangına hızlıca müdahale etti. Dumanın yoğun şekilde hissedilmesine rağmen erken müdahale sayesinde kimsenin ciddi şekilde etkilenmediği belirtti. Yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, konuya ilişkin resmi bir açıklama da gelmedi.