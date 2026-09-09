Kablo derdine ve tozlara elveda: Bissell FurFinder Kablosuz Dikey Süpürge İndirimde

Evi süpürürken iyi temizlenmediğini hissediyorsanız Bissell FurFinder Pro, özel LED aydınlatmalı başlığı sayesinde gözden kaçan tüm toz ve kirleri anında görünür kılıyor. Üstelik HEPA filtresiyle havadaki alerjenleri hapsederken, saniyeler içinde el süpürgesine dönüşüp her yere ulaşıyor. Hazır 2.571 TL indirimdeyken evinize uzun yıllar konfor katacak harika bir yatırım yapabilirsiniz.
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Bissell FurFinder süpürge, 200W güçlü motoru ve dolanma önleyici başlık teknolojisiyle sert zemin ve halılardaki tüy ile kirleri zahmetsizce temizler. LED aydınlatmalı özel FurFinder™ başlığı, gözle görülmeyen en küçük toz ve tüyleri görünür kılar. HEPA filtresi sayesinde toz ve alerjenlerin %99,97'sini hapseden süpüge, kendi kendine dik durabilen yapısıyla saklama ve kullanım kolaylığı yaşatır. 40 dakikaya kadar kesintisiz kablosuz kullanım sunan cihaz, ihtiyaç anında pratik bir el süpürgesine de dönüşebilir.
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Bu içerik 9 Eylül 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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