Kablo derdine ve tozlara elveda: Bissell FurFinder Kablosuz Dikey Süpürge İndirimde

Evi süpürürken iyi temizlenmediğini hissediyorsanız Bissell FurFinder Pro, özel LED aydınlatmalı başlığı sayesinde gözden kaçan tüm toz ve kirleri anında görünür kılıyor. Üstelik HEPA filtresiyle havadaki alerjenleri hapsederken, saniyeler içinde el süpürgesine dönüşüp her yere ulaşıyor. Hazır 2.571 TL indirimdeyken evinize uzun yıllar konfor katacak harika bir yatırım yapabilirsiniz.

Şehre Dönüş Fırsatları kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

2'si 1 arada tasarım: Bissell FurFinder Kablosuz Dikey Süpürge

Bissell FurFinder süpürge, 200W güçlü motoru ve dolanma önleyici başlık teknolojisiyle sert zemin ve halılardaki tüy ile kirleri zahmetsizce temizler. LED aydınlatmalı özel FurFinder™ başlığı, gözle görülmeyen en küçük toz ve tüyleri görünür kılar. HEPA filtresi sayesinde toz ve alerjenlerin %99,97'sini hapseden süpüge, kendi kendine dik durabilen yapısıyla saklama ve kullanım kolaylığı yaşatır. 40 dakikaya kadar kesintisiz kablosuz kullanım sunan cihaz, ihtiyaç anında pratik bir el süpürgesine de dönüşebilir.

Kullanıcılar ne diyor?

"Ürün çok kullanışlı sağlam ve pratik. İçerisinden büyük küçük hareketli başlık ve sabit ince uçlu bir başlık çıkıyor. Duvar asma aparatı yok ama ayakta sabit bir şekilde duruyor sıkıntı yaşamadık. Pil şuan için yeterli seviyede günlük kullanım için çok yeterli çekim gücü iyi. Kısacası tavsiye edebileceğim bir ürün."

"Ürün tek şarjda orta çekim gücünde 2+1 evi temizleyebiliyor, turbo modda 1+1 daireyi ancak temizler. Çekim gücü, malzeme kalitesi, ses düzeyi gayet iyi. Asma standı kullanışlı, kendi üzerinde de dik durabiliyor. Pil hem harici, hem stant üzerinde şarj edilebiliyor. Normal başlığı ve pet başlığı sıkıntısız, evcil hayvan tüylerini temizleyebiliyor. Işıklandırması yeterli, her türlü toz, tüy net bir şekilde görülüyor. Haznesini temizlemesi kolay."

Bu içerik 9 Eylül 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

*Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.