Kumluca’daki orman yangını kısmen kontrol altında

Toptaş Mahallesinde dün başlayan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılmış ve Güzören Mahallesine sıçramıştı. Yangına 5 yangın söndürme uçağı, 5 adet yangın söndürme helikopteri, çok sayıda arazöz, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri, su ikmal tankerleri müdahale etti. Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, yangın dün akşam yangının enerjisi büyük ölçüde azaldığını, gece boyunca ekiplerin müdahalesi ve sabah saatlerinde hava desteğiyle yangının kısmen kontrol altına alındığını bildirdi. Güneş, yangında 10 ev, bazı seralar, zeytin ve nar bahçeleri zarar gördüğünü söyledi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır