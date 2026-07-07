Tek cihazla saç, sakal ve vücut tıraşı: Philips bakım seti indirimde

Berber randevularını, saniyede 125 kez sakalınızı tarayıp gücünü otomatik ayarlayan akıllı bir cihazla değiştirmeye ne dersiniz? Philips 7000 Serisi; tek makineyle saç, sakal ve tüm vücut tüylerinizi acısız, çekmesiz ve profesyonelce şekillendirmenizi sağlıyor. Ev konforunda her gün pürüzsüz bir tıraş için indirimli Philips bakım setini kaçırmayın!

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Yüz, saç ve vücut için: Philips 7000 Serisi 13in1 Erkek Bakım Seti

Philips MG7922/15, yüz, saç ve vücut için geliştirilen 13 başlığıyla eksiksiz bir kişisel bakım sunar. Akıllı BeardSense teknolojisi, kıl yoğunluğunu saniyede 125 kez tarayarak gücü otomatik artırır ve takılma riskini önler. Yağlama gerektirmeyen kendiliğinden bilenen çelik bıçakları ilk günkü keskinliğini yıllarca korur. %100 su geçirmez yapısıyla duşta kullanılabilen cihaz, 5 dakikalık hızlı şarj desteği ve 120 dakikalık pil ömrüyle tıraşı inanılmaz derecede kolaylaştırır.

Kullanıcılar ne diyor?

"Aldığımdan beridir 3 aydır şarja takmadım hala şarjı var kaliteli uzun ömürlü."

"Çok uzun süredir Philips tıraş makineleri kullanmaktayım, bu aldığım üçüncü ürün. Bundan önce aldığım da hala çalışıyor, çok uzun süredir kullandığım için daha yeni ve farklı uçlu olanı almak istedim, makine kaliteli, 16 mm ucu ve intimate başlığı fark yaratıyor. Önceki makineme göre sessiz ve ana bıçak daha iyi kesiyor. Şarj süresi unutacağınız kadar uzun. Şiddetle tavsiye olunur. Hayırlı tıraşlar."

Bu içerik 7 Temmuz 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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