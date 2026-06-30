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FIFA heyecanını evinize taşıyacak LEGO Messi setinde indirim bugün bitiyor
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FIFA heyecanını evinize taşıyacak LEGO Messi setinde indirim bugün bitiyor

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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FIFA heyecanını odanıza taşımaya hazır mısınız? Sahaların efsanesi Lionel Messi’nin 958 parçalık bu özel figür seti, koleksiyonunuza çok yakışacak. Üstelik bu benzersiz sete avantajlı fiyatla sahip olmak için bugün son şansınız, indirim gece yarısı bitiyor!

FIFA heyecanını odanıza taşırken keyifle inşa edeceğiniz 958 parçalık Lionel Messi’nin özel yapım seti, futbolseverler için mükemmel bir koleksiyon parçası. Kampanya bu gece sona ermeden sepetinize eklemek ve bu özel modeli kaçırmamak için acele edin!

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LEGO Editions Lionel Messi Figür ve Baskılı İsim Levhası İçeren Yaratıcı Oyuncak Yapım Seti (958 Parça)

FIFA heyecanını evinize taşıyacak LEGO Messi setinde indirim bugün bitiyor 1

LEGO Editions Lionel Messi yapım seti, 12 yaş ve üzeri futbolseverler ile koleksiyon tutkunları için mükemmel bir yaratıcı deneyim sunuyor. Tam 958 parçadan oluşan bu özel set, efsanevi futbolcunun ikonik gol sevincini, devasa "10" numara detayını ve özel baskılı isim levhasını hayranlarıyla buluşturuyor. Sahadaki her bir ayrıntıyı titizlikle yansıtan bu figür, hem keyifli bir yapım süreci vadediyor hem de evinizde ya da ofisinizde sergileyebileceğiniz göz alıcı bir dekorasyona dönüşüyor. Sevdiğiniz futbol coşkusunu odanıza taşıyacak bu nadide parça, aynı zamanda eşsiz bir doğum günü hediyesi seçeneğidir.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok güzel yapımı da çok keyifliydi."
  • "Ne diyebilirim ki... Futbolseverler için kendi adına konuşan bir set. Tarih yazan bir oyuncu."
  • "Çocuklar ve yetişkinler için güzel bir set."
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Bu içerik 30 Haziran 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Anahtar Kelimeler:
LEGO
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