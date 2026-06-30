FIFA heyecanını evinize taşıyacak LEGO Messi setinde indirim bugün bitiyor

FIFA heyecanını odanıza taşırken keyifle inşa edeceğiniz 958 parçalık Lionel Messi’nin özel yapım seti, futbolseverler için mükemmel bir koleksiyon parçası. Kampanya bu gece sona ermeden sepetinize eklemek ve bu özel modeli kaçırmamak için acele edin!

Günün Fırsatları kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

LEGO indirimlerinin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

LEGO Editions Lionel Messi Figür ve Baskılı İsim Levhası İçeren Yaratıcı Oyuncak Yapım Seti (958 Parça)

LEGO Editions Lionel Messi yapım seti, 12 yaş ve üzeri futbolseverler ile koleksiyon tutkunları için mükemmel bir yaratıcı deneyim sunuyor. Tam 958 parçadan oluşan bu özel set, efsanevi futbolcunun ikonik gol sevincini, devasa "10" numara detayını ve özel baskılı isim levhasını hayranlarıyla buluşturuyor. Sahadaki her bir ayrıntıyı titizlikle yansıtan bu figür, hem keyifli bir yapım süreci vadediyor hem de evinizde ya da ofisinizde sergileyebileceğiniz göz alıcı bir dekorasyona dönüşüyor. Sevdiğiniz futbol coşkusunu odanıza taşıyacak bu nadide parça, aynı zamanda eşsiz bir doğum günü hediyesi seçeneğidir.

Kullanıcılar ne diyor?

"Çok güzel yapımı da çok keyifliydi."

"Ne diyebilirim ki... Futbolseverler için kendi adına konuşan bir set. Tarih yazan bir oyuncu."

"Çocuklar ve yetişkinler için güzel bir set."

Bu içerik 30 Haziran 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.