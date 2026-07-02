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Zorlu koşullara meydan okuyan adidas Terrex ayakkabıda indirim başladı!
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Zorlu koşullara meydan okuyan adidas Terrex ayakkabıda indirim başladı!

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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Doğa maceralarınızda sınırları zorlamaya hazır mısınız? Her türlü zeminde üstün performans sunan adidas Terrex Skychaser AX5 yürüyüş ayakkabısında kaçırılmayacak bir fırsat başladı! Macera tutkunlarının favorisi olan bu özel model, kısa bir süre için 1,760 TL indirimle sizleri bekliyor.

Zorlu arazi koşullarında ayağınızı güvenle saran ve her adımda destek sunan profesyonel bir yol arkadaşı arıyorsanız doğru yerdesiniz. Adidas kalitesini maceralarınızla buluşturan Terrex Skychaser AX5, outdoor performansını zirveye taşıyor. Şu an 1,760 TL indirimle sahip olabileceğiniz modelin detayları için hadi, içeriğe geçelim!

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adidas Terrex Skychaser Ax5 Yürüyüş Ayakkabısı

Zorlu koşullara meydan okuyan adidas Terrex ayakkabıda indirim başladı! 1

adidas Terrex Skychaser AX5, teknik zeminlerden dağ zirvelerine kadar her adımda konfor sunar. Hafif ve hızlı yapısıyla öne çıkan model, LIGHTMOTION EVA orta tabanı sayesinde engebeli arazilerde üstün destek ve yastıklama yapar. Dayanıklı mesh yırtılmaz üst yüzeyi ve stratejik katmanları, kayalık patika koşullarına karşı ekstra direnç gösterir. Islak veya kuru her türlü yüzeyde maksimum zemin tutuşu sunan tırtıklı Continental™ Kauçuk dış tabanı ve OrthoLite® iç tabanı ile adımlarınızı güvenceye alan model, doğayı özgürce keşfetmenizi sağlar.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Bu ayakkabılar, zorlu yürüyüşler ve via ferrata rotaları için kesinlikle oyun değiştirici nitelikte. Islak yüzeylerde bile mükemmel tutuş sağlıyorlar! Çok rahat oldukları için yürüyüş tatilimde sürekli yanımda oldular. Islak koşullarda bile iyi performans gösterdiler ve ayaklarımı kuru tuttular – aşırı şiddetli yağmur hariç (muhtemelen su üst kısımdan içeri girdi). Ne yazık ki, ayakkabının burun kısmındaki yapıştırıcı nispeten çabuk gevşedi – ancak bu, ayakkabı yapıştırıcısı ile kolayca düzeltilebilir."
  • "Bu yürüyüş botları çok rahat, aynı zamanda kendinizi çok güvende hissediyorsunuz. Uzun yürüyüşlerde bile hiçbir yerinizi sıkmıyor veya sürtmüyor. Botların ağırlığı da orta seviyede; eski yürüyüş botlarımla karşılaştırıldığında, hafif diyebilirim. Tabanı mükemmel bir tutuş sağlıyor. Bilek yüksekliğine rağmen, bu botlarda beklediğimden daha az terliyorum. İşçilikte herhangi bir kusur fark etmedim; botlar çok yüksek kaliteli ve marka adına yakışır nitelikte. Son derece memnunum!"
Ürünü İncele

Bu içerik 2 Temmuz 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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