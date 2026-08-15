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Beyoğlu’nda yürekler ağza geldi! Elektrik tellerinde ölümle burun buruna kaldı

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İstanbul Beyoğlu’nda yaşanan olay, çevrede büyük panik yarattı. İddiaya göre uyuşturucu madde etkisinde olduğu öne sürülen bir kişi, bir binanın dış cephesine tırmanarak elektrik tellerinin üzerinde dakikalarca bekledi. İntihar girişiminde bulunan şahsı kurtarmak için bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İşte detaylar…

İstanbul Beyoğlu’nda uyuşturucu madde etkisinde olduğu iddia edilen bir şahıs, binanın dış cephesine tırmanarak intihar girişiminde bulundu.

Beyoğlu’nda yürekler ağza geldi! Elektrik tellerinde ölümle burun buruna kaldı 1

ELEKTRİK TELLERİNDE İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Beyoğlu Kuloğlu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu madde etkisinde olan bir şahıs binanın dış cephesinden tırmanarak elektrik tellerinin üzerinde durarak intihar girişiminde bulundu. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Beyoğlu’nda yürekler ağza geldi! Elektrik tellerinde ölümle burun buruna kaldı 2

Beyoğlu’nda yürekler ağza geldi! Elektrik tellerinde ölümle burun buruna kaldı 3

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Olay yerine gelen ekiplerin ikna çalışmaları esnasında binaya tırmanmaya çalışan kişi dengesini kaybederek itfaiye ekiplerinin açtığı mindere düştü. Mindere düşen kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. İntihar girişiminde bulunan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, şahsın elektrik telleri üzerinde durduğu ve daha sonra binaya tırmanmaya çalıştığı esnada itfaiyenin açtığı mindere düştüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beyoğlu’nda yürekler ağza geldi! Elektrik tellerinde ölümle burun buruna kaldı 4


Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Beyoğlu uyuşturucu intihar girişimi
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