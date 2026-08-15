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Köpeklerin kavgasına sinirlendi, çobanı öldürdü: Baba ile oğlu tutuklandı

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde köpeklerin kavga etmesi nedeniyle çıkan tartışmada başından tabancayla vurulan 20 yaşındaki çoban, 2 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cinayetle ilgili baba ile oğlu tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Köpeklerin kavgasına sinirlendi, çobanı öldürdü: Baba ile oğlu tutuklandı

Olay, 13 Ağustos'ta Keskin Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre Sırça (20) küçükbaş hayvan sürüsünün yanında bulunan köpekler kavga etmeye başladı.

Köpeklerin kavgasına sinirlendi, çobanı öldürdü: Baba ile oğlu tutuklandı 1

BABA-OĞLUN ÇOBANLA TARTIŞMASI KANLI BİTTİ

Köpeklerin kavga etmesine sinirlenen H.K. (26) ve İ.K. (49), hayvanlarını otlatan çoban ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.K.nın adına kayıtlı ruhsatlı tabancayla çobana ateş ettiği öne sürüldü. Başının arka kısmına mermi isabet eden genç çoban ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan çoban, yoğun müdahalelere rağmen 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

20 YAŞINDAKİ ÇOBAN HAYATINI KAYBETTİ

Keskin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen İ.K. ile oğlu H.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler A.K. (45) ve B.D. (35) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Çoban Kırıkkale kavga
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