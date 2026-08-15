10 yıldır aranan FETÖ'cü Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında yıllardır aranan bir zanlı daha yakayı ele verdi.

10 yıl önce hakkında yakalama kararı çıkarılan firari FETÖ'cü Fatma Aşık gözaltına alındı. FETÖ'nün "Nevşehir Adliyesi kadınlar il imamı" olduğu öğrenilen Aşık'ın izi Edirne'de bulundu.

GÜNDÜZ ÖĞRETMEN, GECE KADINLAR İMAMI

Resmi kayıtlara göre öğretmen olarak görünen Fatma Aşık'ın FETÖ tarafından Nevşehir Adliyesi'nde görevlendirildiği öğrenildi. Gündüz okulda derslere giren Aşık'ın geceleri ise adliye personeline talimat gönderdiği belirtildi.

FETÖ'cü Fatma Aşık'ın adliyedeki kadın katip ve memurları tek tek fişlediği, örgüte sadık olanları kritik odalara yerleştirdiği, gizli belgeleri adliyeden sızdırdığı ortaya çıktı.

10 YILDIR ARANIYORDU

Darbe planı çöktükten sonra kayıplara karışan ve 5 Ekim 2016'dan bu yana hakkında FETÖ'ye üye olma suçundan yakalama kararı bulunan Fatma Aşık, 10 yıl boyunca sahte kimlikle örgütün hücre evlerinde saklandı.

YUNANİSTAN'A KAÇARKEN YAKALANDI

Ancak Fatma Aşık, Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı sırada Edirne'de yakalandı. Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fatma Aşık hakkında Nevşehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamanın devam ettiği bildirildi.

Kaynak: AA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır