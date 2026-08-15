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Son çare 'Uçakta bomba var' diye bağırmış! Türkiye'ye getirildi

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranırken Arjantin'de yakalanan organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş, Türkiye'ye iade sürecinin tamamlanmasının ardından İstanbul'a getirildi. Kurtuluş'un, Brezilya'daki transit sırasında uçakta bomba bulunduğunu İspanyolca bağırarak uçağın boşaltılmasını sağlamaya çalıştığı öğrenildi.

Son çare 'Uçakta bomba var' diye bağırmış! Türkiye'ye getirildi
Devrim Karadağ

Türkiye'de işlediği "tasarlayarak öldürme", "kasten öldürme", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "tehdit" ve "silahla yağma"nın da aralarında bulunduğu çok sayıda suçtan kırmızı bültenle aranırken 2020'de Arjantin'de yakalanan Kurtuluş'un iade süreci sonuçlandı.

TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Interpol Europol Daire Başkanlığının koordinasyonunda yürütülen süreç sonunda Arjantin makamlarından teslim alınan Kurtuluş, görevli Türk ekibinin refakatinde THY'nin Arjantin'in başkenti Buenos Aires'ten kalkan ve Brezilya'nın Sao Paulo kentine uğrayan TK16 sefer sayılı uçağıyla Türkiye'ye getirildi.

Son çare Uçakta bomba var diye bağırmış! Türkiye ye getirildi 1

Beraberindeki ekip tarafından İstanbul Havalimanı'nda görevli emniyet personeline teslim edilen Kurtuluş, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Kurtuluş, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülecek.

"BOMBA VAR" DİYE BAĞIRMIŞ

Öte yandan, Arjantin makamlarından Türk ekibi tarafından teslim alınan suç örgütü elebaşısının, uçak Brezilya'da beklediği sırada İspanyolca, uçakta bomba olduğuna ilişkin bağırdığı öğrenildi. Kurtuluş'un uçağın boşaltılmasını sağlama çabaları sonuçsuz kalarak gerekli güvenlik tedbirleri alınmasıyla iade sürecine devam edildi.

Son çare Uçakta bomba var diye bağırmış! Türkiye ye getirildi 2

ARJANTİN'E SIĞINMA TALEBİNDE BULUNDU

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin de takip ettiği Kurtuluş hakkındaki uluslararası süreç, Interpol Europol Daire Başkanlığının yaptığı çalışmalar sonucunda 31 Ekim 2017'de kırmızı bülten yayımlanmasıyla başladı.

Çalışmalar sonucunda Interpol kanalı üzerinden uluslararası seviyede aranan Kurtuluş'un, 11 Haziran 2020'de Arjantin'de yakalandığı bilgisine ulaşıldı.

Türkiye'ye iadesini engellemek amacıyla Arjantin'e sığınma talebinde bulunan Kurtuluş'un, talebinin reddedilmesinin ardından hukuki süreçler nedeniyle iadesi uzun süre gerçekleştirilemedi.

Cezaevinde bulunduğu dönemde açlık grevi de yapan Kurtuluş'un Arjantin makamlarınca Türkiye'ye iadesinin onaylanmasının ardından Interpol Europol Daire Başkanlığı harekete geçti. Kurtuluş'un Türkiye'ye getirilmesi için uluslararası koordinasyon başlatıldı.

Son çare Uçakta bomba var diye bağırmış! Türkiye ye getirildi 3

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanlığının açıklamasında, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı, KOM ve İstihbarat Başkanlıkları, Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucu kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan organize suç örgütü elebaşı Kurtuluş'un Arjantin'de yakalandığı ve Türkiye'ye iade edildiği belirtilmişti.

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Açıklamada, Kurtuluş'un "tasarlayarak öldürme", "kasten öldürme", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla birden fazla kişi tarafından silahla yağma", "silahla birden fazla kişiyle var olan suç örgütünün korkutucu gücünden yararlanmak suretiyle zincirleme şekilde tehdit" suçlarından arandığı ifade edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Arjantin Brezilya Türkiye kırmızı bülten
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