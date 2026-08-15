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Arjantin organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş’un Türkiye'ye iadesine ilişkin görüntüler ortaya çıktı

Arjantin Federal Ceza İnfaz Servisi, organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş’un Türkiye’ye iadesi için cezaevinden çıkarıldığı anların görüntülerini paylaştı. Görüntülerde Kurtuluş'un X-ray cihazından geçirildikten sonra polis aracına bindirildiği ve ardından motosikletli polisler ile bir zırhlı aracın eşlik ettiği konvoyla tesisten dışarı çıkarıldığı görüldü.

Arjantin organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş’un Türkiye'ye iadesine ilişkin görüntüler ortaya çıktı

Arjantinli yetkililer, organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş’un Türkiye’ye iade sürecine ilişkin görüntüleri paylaştı.

Arjantin organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş’un Türkiye ye iadesine ilişkin görüntüler ortaya çıktı 1

Arjantin Federal Ceza İnfaz Servisi’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kurtuluş’un yoğun güvenlik önlemleri altında polisler eşliğinde cezaevinde kontrolden geçirildiği anlara yer verildi.

Arjantin organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş’un Türkiye ye iadesine ilişkin görüntüler ortaya çıktı 2

ARJANTİN MAKAMLARI PAYLAŞTI: SUÖ ÖRGÜTÜ LİDERİ KURTULUŞ BÖYLE İADE EDİLMİŞ

Kurtuluş, X-ray cihazından geçirildikten sonra polis aracına bindirildi ve ardından motosikletli polisler ile bir zırhlı aracın eşlik ettiği konvoyla tesisten dışarı çıkarıldı.

Arjantin organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş’un Türkiye ye iadesine ilişkin görüntüler ortaya çıktı 3

Arjantin organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş’un Türkiye ye iadesine ilişkin görüntüler ortaya çıktı 4

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DUYURMUŞTU

İçişleri Bakanlığı’ndan bugün yapılan açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı, KOM ve İstihbarat Başkanlıkları, Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı koordinesinde ‘tasarlayarak öldürme, kasten öldürme, suç işlemek amacı ile örgüt kurma, suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla birden fazla kişi tarafından silahla yağma, silahla birden fazla kişiyle var olan suç örgütünün korkutucu gücünden yararlanmak suretiyle zincirleme şekilde tehdit’ suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Serkan Kurtuluş organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş isimli şahıs, Arjantin'de yakalandı ve bugün ülkemize iade ediliyor. Vatandaşlarımızın huzurunu bozan, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğini karartmaya çalışan organize suç örgütlerine karşı mücadelemizi sürdürüyoruz" denilmişti.

Arjantin organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş’un Türkiye ye iadesine ilişkin görüntüler ortaya çıktı 5

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Arjantin suçlu
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