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Çanakkale’de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Çanakkale’de otluk alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Çanakkale’de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Yangın, dün saat 23.30 sıralarında Çan ilçesine bağlı Büyükpaşa köyü yakınlarındaki otluk alanda başladı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çanakkale’de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü 1

ÇANAKKALE'DEKİ YANGINA MÜDAHALE EDİLDİ

Otluk alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle tarım arazilerine sıçradı. Yangın, köye yakın küçükbaş hayvan tesislerine sıçramadan Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Köylüler de yangını kendi imkanlarıyla söndürmek için büyük destek verdi.

Çanakkale’de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü 2

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Çanakkale orman yangını
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