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Gelen ihbarla ortaya çıktı! Parçalanmış evraklar bulundu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'Alihan Kuriş' suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da belirlenen adreste yapılan aramada imha edilmek amacıyla parçalanmış evraklara el konuldu.

Gelen ihbarla ortaya çıktı! Parçalanmış evraklar bulundu

Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında Alihan Kuriş'in de bulunduğu 37 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye'de olduğu belirlenen 3 şüpheliyi arama çalışmaları sürerken 9 şüphelinin yurt dışında olduğu öğrenildi. Şüphelilerin emniyette işlemleri sürüyor.

Gelen ihbarla ortaya çıktı! Parçalanmış evraklar bulundu 1

'EVRAKLAR İMHA EDİLDİ' İHBARI

Öte yandan soruşturma kapsamında İstanbul’un Ümraniye ilçesindeki bir adreste örgüt ve soruşturmayla bağlantılı bazı evrakların imha edildiği ihbarı yapıldı.

Gelen ihbarla ortaya çıktı! Parçalanmış evraklar bulundu 2

PARÇALANMIŞ EVRAKLAR BULUNDU

İhbar üzerine söz konusu adreste arama kararı verildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince adreste gerçekleştirilen aramada, imha edilmek amacıyla parçalandığı belirlenen evraklar bulundu.

Gelen ihbarla ortaya çıktı! Parçalanmış evraklar bulundu 3

Büyük çöp torbaları içinde ince halde parçalanmış evraklara el konuldu.

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Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Alihan Kuriş
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