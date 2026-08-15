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Burun spreylerinde büyük tehlike! Tedavi cerrahiye kadar uzanabiliyor

Burun tıkanıklığını gidermek için kullanılan spreyler, bilinçsiz ve uzun süreli kullanımda bağımlılığa dönüşebiliyor. Doç. Dr. Lütfü Şeneldir, kısa süreli tedavi amacıyla kullanılan burun açıcı spreylerin aylarca hatta yıllarca kullanılmasının burun tıkanıklığını daha da artırabileceğine dikkat çekerek, "Bir süre sonra hastalar sprey olmadan nefes alamaz hale geliyor. Bu durum yalnızca burunda değil, tansiyon ve kalp ritmi üzerinde de olumsuz etkilere yol açabiliyor" dedi.

Burun spreylerinde büyük tehlike! Tedavi cerrahiye kadar uzanabiliyor

Nezle ya da sinüzit nedeniyle kullanılan burun açıcı spreyler, sağladığı kısa süreli rahatlama nedeniyle farkında olmadan bağımlılığa neden olabiliyor. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Lütfü Şeneldir, tedavi amacıyla en fazla birkaç gün kullanılması gereken bu spreylerin kontrolsüz kullanımının kronik burun tıkanıklığına ve cerrahi müdahaleye kadar uzanan sorunlara yol açabileceğini belirterek, "Burun spreyleri mutlaka hekim önerisiyle ve önerilen süre boyunca kullanılmalı" ifadelerini kullandı.

BURUN SPREYLERİ BAĞIMLILIĞA DÖNÜŞEBİLİYOR

Burun açıcı spreylerin yalnızca kısa süreli tedavilerde kullanılması gerektiğini belirten Doç. Dr. Şeneldir, hastaların sağladığı rahatlama hissi nedeniyle bu ürünleri uzun süre kullanmaya devam ettiğini söyledi. Doç. Dr. Şeneldir, "Bu spreyleri genellikle sinüzit veya üst solunum yolu enfeksiyonlarında 3 ila 5 gün kullanmalarını öneriyoruz. Ancak bazı hastalar spreysiz uyuyamadığını, nefes alamadığını ifade ediyor. Zamanla sprey, geçici bir tedavi olmaktan çıkıp bağımlılık haline gelebiliyor" dedi.

UZUN SÜRELİ KULLANIM CİDDİ SORUNLARA YOLAÇABİLİR

Burun açıcı spreylerin uzun süreli kullanımının burun mukozasında kuruluk, tahriş, kabuklanma ve burun kanamalarına neden olabileceğini vurgulayan Doç. Dr. Şeneldir, "Bunun yanında çarpıntı, tansiyon yükselmesi ve huzursuzluk gibi sistemik yan etkiler de görülebiliyor. Spreylerin etkisi zamanla azalıyor ve hastalar aynı rahatlamayı sağlamak için daha sık kullanmaya başlıyor. Bu durum burun etlerinin daha da büyümesine ve kronik burun tıkanıklığına neden olabiliyor" diye konuştu.

TEDAVİDE CERRAHİ GEREKEBİLİYOR

Burun spreyi bağımlılığının tedavisinde öncelikle ilaç ve uygun burun spreyleriyle hastayı bu alışkanlıktan uzaklaştırmaya çalıştıklarını belirten Doç. Dr. Şeneldir, "Öncelikle okyanus suyu ve hekim kontrolünde kullanılan nazal kortizon spreyleriyle tedavi planlıyoruz. Ancak burun etleri kalıcı olarak büyümüş ve ilaç tedavisinden fayda görülmüyorsa cerrahi müdahale gerekebiliyor. Bu nedenle burun açıcı spreyler gelişigüzel ve uzun süre kullanılmamalı, mutlaka doktor kontrolünde kullanılmalıdır" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
burun spreyi
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