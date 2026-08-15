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Erzurum’da Temmuz ayında 820 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Konut ve İş Yeri Satış İstatistiklerine göre, Erzurum’da Temmuz 2026’da 820 konut satışı gerçekleştirildi. Kentte satılan konutların 267’si ilk el, 553’ü ise ikinci el olarak kayıtlara geçti.

Erzurum’da Temmuz ayında 820 konut satıldı

Temmuz ayında Erzurum’da gerçekleştirilen konut satışlarının 172’si ipotekli, 648’i ise diğer satışlar şeklinde gerçekleşti. İpotekli satışların 42’sini ilk el, 130’unu ikinci el konutlar oluşturdu. Diğer satışların ise 225’i ilk el, 423’ü ikinci el konutlardan oluştu.
111 iş yeri satıldı

TÜİK verilerine göre, Erzurum’da Temmuz 2026’da 111 iş yeri satışı gerçekleştirildi. Bu satışların 47’si ilk el, 64’ü ise ikinci el olarak gerçekleşti.

Kentte Temmuz ayında satılan iş yerlerinin 3’ü ipotekli, 108’i ise diğer satışlar kapsamında gerçekleşti. İpotekli iş yeri satışlarının 1’ini ilk el, 2’sini ikinci el iş yerleri oluşturdu.

Diğer satışlar kapsamında ise 46 ilk el, 62 ikinci el iş yeri satışı gerçekleştirildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum konut tüik
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