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Bolu’da zincirleme kaza: 2 ölü, 2 ağır yaralı

Bolu’nun Gerede ilçesinde 2 otomobil ile otobüsün karıştığı zincirleme kazada 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Bolu’da zincirleme kaza: 2 ölü, 2 ağır yaralı

Korkunç kaza, saat 05.00 sıralarında Gerede- Karabük kara yolunun Kul Gölü mevkiinde meydana geldi. Karabük yönüne giden A.K. yönetimindeki otomobil, H.K. yönetimindeki otobüs ve E.E. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

HURDAYA DÖNEN ARAÇTA SIKIŞTILAR

Kazada hurdaya dönen otomobilde sıkışan S.E. ile E.E. yaşamını yitirirken, 2 kişi ise ağır yaralandı.

Bolu’da zincirleme kaza: 2 ölü, 2 ağır yaralı 1

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Bolu’da zincirleme kaza: 2 ölü, 2 ağır yaralı 2

Bolu’da zincirleme kaza: 2 ölü, 2 ağır yaralı 3
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bolu
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