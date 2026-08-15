Bolu’da zincirleme kaza: 2 ölü, 2 ağır yaralı

Korkunç kaza, saat 05.00 sıralarında Gerede- Karabük kara yolunun Kul Gölü mevkiinde meydana geldi. Karabük yönüne giden A.K. yönetimindeki otomobil, H.K. yönetimindeki otobüs ve E.E. yönetimindeki otomobil çarpıştı.
Kazada hurdaya dönen otomobilde sıkışan S.E. ile E.E. yaşamını yitirirken, 2 kişi ise ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı.
Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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