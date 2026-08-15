SON DAKİKA | Diyarbakır'da feci kaza! Nişana gidiyorlardı: 5 ölü, 11 yaralı

Son dakika: Diyarbakır'daki korkunç kaza, sabah saatlerinde Lice-Kulp kara yolu kırsal Karahasan Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği minibüs, yol kenarına devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

NİŞANA GİDİYORLARMIŞ

Minibüsteki yolcuların Diyarbakır'dan Muş'a nişan törenine gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.

5 ÖLÜ, 11 YARALI

Diyarbakır Valiliği, kazada 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin yaralandığını açıkladı.

Valilik açıklamasında, Lice ilçesi Karahasan Mahallesi Heylo mezrasında trafik kazası meydana geldiğini, kazanın hemen ardından bölgeye sağlık ekiplerinin sevk edilip, yaralı vatandaşların hastanelere nakledildiği belirtildi.

Açıklamada, "Meydana gelen trafik kazasında; 2 vatandaşımız olay yerinde, 3 vatandaşımız ise kaldırıldıkları hastanelerde olmak üzere toplam 5 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.

3'ü ağır olmak üzere 11 yaralı vatandaşımızın tedavileri, ilimizdeki çeşitli hastanelerde devam etmektedir.

Kazayla ilgili gerekli inceleme ve tahkikat başlatılmıştır." denildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır