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SON DAKİKA | Diyarbakır'da feci kaza! Nişana gidiyorlardı: 5 ölü, 11 yaralı

Son dakika haberi: Diyarbakır'da yol kenarına devrilen minibüste 5 kişi hayatını kaybederken 11 kişi de yaralandı. Olay yerinden kahreden görüntüler gelirken, yolcuların Muş'a nişan törenine gitmek için yola çıktığı öğrenildi.

SON DAKİKA | Diyarbakır'da feci kaza! Nişana gidiyorlardı: 5 ölü, 11 yaralı

Son dakika: Diyarbakır'daki korkunç kaza, sabah saatlerinde Lice-Kulp kara yolu kırsal Karahasan Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği minibüs, yol kenarına devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

SON DAKİKA | Diyarbakır da feci kaza! Nişana gidiyorlardı: 5 ölü, 11 yaralı 1

NİŞANA GİDİYORLARMIŞ

Minibüsteki yolcuların Diyarbakır'dan Muş'a nişan törenine gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.

SON DAKİKA | Diyarbakır da feci kaza! Nişana gidiyorlardı: 5 ölü, 11 yaralı 2

5 ÖLÜ, 11 YARALI

Diyarbakır Valiliği, kazada 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin yaralandığını açıkladı.

SON DAKİKA | Diyarbakır da feci kaza! Nişana gidiyorlardı: 5 ölü, 11 yaralı 3

Valilik açıklamasında, Lice ilçesi Karahasan Mahallesi Heylo mezrasında trafik kazası meydana geldiğini, kazanın hemen ardından bölgeye sağlık ekiplerinin sevk edilip, yaralı vatandaşların hastanelere nakledildiği belirtildi.

SON DAKİKA | Diyarbakır da feci kaza! Nişana gidiyorlardı: 5 ölü, 11 yaralı 4

Açıklamada, "Meydana gelen trafik kazasında; 2 vatandaşımız olay yerinde, 3 vatandaşımız ise kaldırıldıkları hastanelerde olmak üzere toplam 5 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.

SON DAKİKA | Diyarbakır da feci kaza! Nişana gidiyorlardı: 5 ölü, 11 yaralı 5

3'ü ağır olmak üzere 11 yaralı vatandaşımızın tedavileri, ilimizdeki çeşitli hastanelerde devam etmektedir.

SON DAKİKA | Diyarbakır da feci kaza! Nişana gidiyorlardı: 5 ölü, 11 yaralı 6

Kazayla ilgili gerekli inceleme ve tahkikat başlatılmıştır." denildi.

SON DAKİKA | Diyarbakır da feci kaza! Nişana gidiyorlardı: 5 ölü, 11 yaralı 7

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

SON DAKİKA | Diyarbakır da feci kaza! Nişana gidiyorlardı: 5 ölü, 11 yaralı 8

SON DAKİKA | Diyarbakır da feci kaza! Nişana gidiyorlardı: 5 ölü, 11 yaralı 9

Kaynak: AA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Diyarbakır nişan
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