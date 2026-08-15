HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Eskişehir’de mezarlar alevler içinde kaldı

Eskişehir’de bir mezarlıkta kuru otların tutuşması sonucu çıkan yangında çok sayıda kabir zarar gördü.Olay, bugün öğle saatlerinde Dede Mahallesi’nde Eskişehir Odunpazarı Mezarlığı’nda meydana geldi.

Eskişehir’de mezarlar alevler içinde kaldı

Eskişehir’de bir mezarlıkta kuru otların tutuşması sonucu çıkan yangında çok sayıda kabir zarar gördü.
Olay, bugün öğle saatlerinde Dede Mahallesi’nde Eskişehir Odunpazarı Mezarlığı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mezarlık içerisindeki kuru otların henüz bilinmeyen sebeple tutuşması sonucu yangın çıktı. Kısa süre içerisinde alevler çevreye yayılırken, dumanı fark eden güvenlik görevlisi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, güvenlik görevlisi ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Daha geniş bir alana sirayet etmeden söndürülen yangın sebebiyle çok sayıda kabir zarar gördü.
Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Eskişehir’de mezarlar alevler içinde kaldı 1

Eskişehir’de mezarlar alevler içinde kaldı 2

Eskişehir’de mezarlar alevler içinde kaldı 3

Eskişehir’de mezarlar alevler içinde kaldı 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Körfez’de kitap, vapur ve çello aynı yolculukta buluştuKörfez’de kitap, vapur ve çello aynı yolculukta buluştu
Erzurum'da "Türkiye Kültür Yolu Festivali" başladıErzurum'da "Türkiye Kültür Yolu Festivali" başladı

Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Turmp: "Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan edeceğim"

Turmp: "Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan edeceğim"

3 isim daha AK Parti'ye katıldı, sayı 280 oldu

3 isim daha AK Parti'ye katıldı, sayı 280 oldu

Galatasaray'a Çorum FK'dan büyük sürpriz!

Galatasaray'a Çorum FK'dan büyük sürpriz!

Tatile doymuyor! Peş peşe paylaşımlara beğeni yağdı

Tatile doymuyor! Peş peşe paylaşımlara beğeni yağdı

Alman otomotiv devi Türkiye için harekete geçti

Alman otomotiv devi Türkiye için harekete geçti

Bakanlık ifşa etti! Bu kırtasiye ürünü artık satılmayacak

Bakanlık ifşa etti! Bu kırtasiye ürünü artık satılmayacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.