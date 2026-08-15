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Gaziantep’te 25 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Gaziantep’te banka ve kredi kartlarının araç olarak kullanılması suçundan 19 ayrı suç dosyasıyla 5 aydır aranan ve hakkında 25 yıl 1 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Gaziantep’te 25 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Gaziantep’te banka ve kredi kartlarının araç olarak kullanılması suçundan 19 ayrı suç dosyasıyla 5 aydır aranan ve hakkında 25 yıl 1 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde, Şehitkamil İlçesinde banka ve kredi kartlarının araç olarak kullanılması suçundan 19 ayrı suç dosyasıyla 5 aydır aranan ve hakkında 25 yıl 1 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. isimli şahıs, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından adresine yapılan operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep
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