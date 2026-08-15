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Defne Kardeşlik Köprüsü'nden 1 ayda 237 bin 654 araç, 7 bin 875 yaya geçti

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 8 Temmuz'da Deyrizor’da kurulan Defne Kardeşlik Köprüsü'nden son 1 ayda 237 bin 654 araç ve 7 bin 875 yayanın geçiş yaptığını duyurdu.Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; 2’nci Ordu İstihkam Tugay Komutanlığı tarafından 8 Temmuz 2026 tarihinde Deyrizor’da kurulan Defne Kardeşlik Köprüsü, Deyrizor Görev Gücü ve Suriye Silahlı Kuvvetleri tarafından müştereken işletiliyor.

Defne Kardeşlik Köprüsü'nden 1 ayda 237 bin 654 araç, 7 bin 875 yaya geçti

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; 2’nci Ordu İstihkam Tugay Komutanlığı tarafından 8 Temmuz 2026 tarihinde Deyrizor’da kurulan Defne Kardeşlik Köprüsü, Deyrizor Görev Gücü ve Suriye Silahlı Kuvvetleri tarafından müştereken işletiliyor. 12 Temmuz 2026 tarihinde hizmete açılan köprü, 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz hizmet veriyor. Köprüden son bir ayda 237 bin 654 araç ve 7 bin 875 yaya geçiş yaptı. Açıklamada, "Defne Kardeşlik Köprüsü, bölgede ulaşımın sürekliliğine katkı sağlarken kardeşlik ve dayanışmanın da güçlü bir nişanesi olmaya devam ediyor" denildi.

Defne Kardeşlik Köprüsü nden 1 ayda 237 bin 654 araç, 7 bin 875 yaya geçti 1Defne Kardeşlik Köprüsü nden 1 ayda 237 bin 654 araç, 7 bin 875 yaya geçti 2Defne Kardeşlik Köprüsü nden 1 ayda 237 bin 654 araç, 7 bin 875 yaya geçti 3


Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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