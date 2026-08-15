CHP’den Kılıçdaroğlu açıklaması: Yeniden aday olacak mı?

CHP’de butlan tartışmaları sürerken Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminden cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda dikkat çeken bir mesaj geldi; Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, yeni bir aday çıkarılabileceğini duyurdu.

CHP'de yargı kararıyla yeniden genel başkan olarak göreve başlayan Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminde Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, TİVİ6'da katıldığı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“HEMEN HİZİPLEŞMELER BAŞLAR!”

Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki seçimde cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı sorusu üzerine Kuşoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

Siyasette şöyle bir kural var. 'Ben artık bırakıyorum. Bu benim önümüzdeki bir yıl içerisinde son dönemim' dedi mi bir Genel Başkan, partisini idare edemez, yürütemez. Hemen hizipleşmeler başlar. Birilerine yönelik, 'Sayın Kılıçdaroğlu bırakıyor.

“PARTİ YÖNETİLEMEZ HALE GELİR”

Demek ki biz aday olacağız' denmeye başlar. Parti yönetilmez hale gelir. Onun için bu aşamada Sayın Kılıçdaroğlu'nun ben bırakıyorum' demesini beklemiyorum ben. Böyle bir söz söylemesi doğru değil, diye düşünüyorum. O zaman yönetemez partiyi.

Şu şartlar altında, bu kadar sıkıntılı bir dönem ve hiç yürütemez bu işi. Onun için bunu söylememesi gerekir. Bizim de söylememiz gerekir.

“KILIÇDAROĞLU HALA ‘GÜVENLİ LİMAN’ SÖZÜNÜN ARKASINDA”

2023 seçimleri sonrası kurultaya giderken 'ben güvenli limana kadar partimi götüreceğim' demişti. Ondan sonra da 'emin ellere bırakacağım' demişti. Hala da o sözünün arkasında. Hala da onun arkasında olduğunu düşünüyorum.

KILIÇDAROĞLU CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAK MI?

Şunu bilemiyorum, Sayın Kılıçdaroğlu bir kere aday oldu, bir kere daha aday olmak istemez cumhurbaşkanlığı için... İnşallah da onun tekrar aday olmasını gerektiren koşullar olmaz. Yeni bir aday bulabilir Türkiye Cumhuriyeti muhalefet hareketi, yeni bir aday bulmakta zorluk çekmemeli.

Çok değerli insanlar var Türkiye Cumhuriyeti'ne cumhurbaşkanlığı yapabilecek, dünya sorunlarına, Türkiye'nin sorunlarına vakıf olan çok değerli insanlar var. Onlardan bir tanesi aday olacaktır.