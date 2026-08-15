HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

CHP’den Kılıçdaroğlu açıklaması: Yeniden aday olacak mı?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi: “Bir kere aday oldu, bir kere daha aday olmak istemez.”

CHP’den Kılıçdaroğlu açıklaması: Yeniden aday olacak mı?

CHP’de butlan tartışmaları sürerken Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminden cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda dikkat çeken bir mesaj geldi; Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, yeni bir aday çıkarılabileceğini duyurdu.

CHP'de yargı kararıyla yeniden genel başkan olarak göreve başlayan Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminde Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, TİVİ6'da katıldığı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“HEMEN HİZİPLEŞMELER BAŞLAR!”

Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki seçimde cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı sorusu üzerine Kuşoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

Siyasette şöyle bir kural var. 'Ben artık bırakıyorum. Bu benim önümüzdeki bir yıl içerisinde son dönemim' dedi mi bir Genel Başkan, partisini idare edemez, yürütemez. Hemen hizipleşmeler başlar. Birilerine yönelik, 'Sayın Kılıçdaroğlu bırakıyor.

“PARTİ YÖNETİLEMEZ HALE GELİR”

Demek ki biz aday olacağız' denmeye başlar. Parti yönetilmez hale gelir. Onun için bu aşamada Sayın Kılıçdaroğlu'nun ben bırakıyorum' demesini beklemiyorum ben. Böyle bir söz söylemesi doğru değil, diye düşünüyorum. O zaman yönetemez partiyi.

Şu şartlar altında, bu kadar sıkıntılı bir dönem ve hiç yürütemez bu işi. Onun için bunu söylememesi gerekir. Bizim de söylememiz gerekir.

“KILIÇDAROĞLU HALA ‘GÜVENLİ LİMAN’ SÖZÜNÜN ARKASINDA”

2023 seçimleri sonrası kurultaya giderken 'ben güvenli limana kadar partimi götüreceğim' demişti. Ondan sonra da 'emin ellere bırakacağım' demişti. Hala da o sözünün arkasında. Hala da onun arkasında olduğunu düşünüyorum.

CHP’den Kılıçdaroğlu açıklaması: Yeniden aday olacak mı? 1

KILIÇDAROĞLU CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAK MI?

Şunu bilemiyorum, Sayın Kılıçdaroğlu bir kere aday oldu, bir kere daha aday olmak istemez cumhurbaşkanlığı için... İnşallah da onun tekrar aday olmasını gerektiren koşullar olmaz. Yeni bir aday bulabilir Türkiye Cumhuriyeti muhalefet hareketi, yeni bir aday bulmakta zorluk çekmemeli.

Çok değerli insanlar var Türkiye Cumhuriyeti'ne cumhurbaşkanlığı yapabilecek, dünya sorunlarına, Türkiye'nin sorunlarına vakıf olan çok değerli insanlar var. Onlardan bir tanesi aday olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Defne Kardeşlik Köprüsü'nden 1 ayda 237 bin 654 araç, 7 bin 875 yaya geçtiDefne Kardeşlik Köprüsü'nden 1 ayda 237 bin 654 araç, 7 bin 875 yaya geçti
Balıklıgöl'de ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyorBalıklıgöl'de ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor

Anahtar Kelimeler:
Bülent Kuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu CHP cumhurbaşkanı adayı
En Çok Okunan Haberler
Turmp: "Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan edeceğim"

Turmp: "Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan edeceğim"

10 yıldır aranan FETÖ'cü Yunanistan'a kaçarken yakalandı

10 yıldır aranan FETÖ'cü Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Galatasaray'a Çorum FK'dan büyük sürpriz!

Galatasaray'a Çorum FK'dan büyük sürpriz!

Sır gibi sakladı! Yeni sevgilisi ortaya çıktı

Sır gibi sakladı! Yeni sevgilisi ortaya çıktı

Alman otomotiv devi Türkiye için harekete geçti

Alman otomotiv devi Türkiye için harekete geçti

Bakanlık ifşa etti! Bu kırtasiye ürünü artık satılmayacak

Bakanlık ifşa etti! Bu kırtasiye ürünü artık satılmayacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.