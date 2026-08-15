Körfez’de kitap, vapur ve çello aynı yolculukta buluştu

Kocaeli’de vapur, bu kez yolcularını kitapların dünyasıyla buluşturdu. İzmit’ten Değirmendere’ye uzanan yolculukta "Kuyucaklı Yusuf" sayfaları çevrilirken çello dinletisi Körfez’e eşlik etti; Değirmendere Sahili’nde ise kitaplar vatandaşlara dağıtılarak okuma kültürüne dikkat çekildi.

Kocaeli’de kitap okuma kültürünü yaygınlaştırmak ve kitapların birleştirici gücünü kentin farklı noktalarına taşımak amacıyla düzenlenen "Körfez’e Açılan Sayfalar" programında, İzmit’ten Değirmendere’ye uzanan vapur yolculuğu kitaplarla anlam kazandı. Okuyan Şehir Kulübü’nün tanıtıldığı etkinlikte vatandaşlar, ellerinde taşıdıkları dövizlerle Değirmendere Sahili’nde yürüyerek okuma kültürüne dikkat çekerken, kendilerine hediye edilen kitaplarla da buluştu. Etkinlik, kitap sevgisini ve okuma alışkanlığını destekleyen renkli görüntülere sahne oldu.

Vapurda "Kuyucaklı Yusuf" okundu

Okuyan Şehir Kulübü grup liderleri, İzmit 1 Mart Vapur İskelesi’nden başlayan yolculukta Sabahattin Ali’nin "Kuyucaklı Yusuf" adlı eserini birlikte okudu. Çello dinletisinin eşlik ettiği yolculukta Körfez’in eşsiz manzarası kitapların dünyasıyla buluştu. Grup liderleri, vapurda seyahat eden vatandaşlarla da iletişim kurarak onları ortak okuma deneyimine davet etti. Kitaba ilgi gösteren vatandaşlara "Kuyucaklı Yusuf" hediye edilirken, farklı yaş gruplarından insanların aynı eser etrafında buluşmasına da vesile olundu.

Değirmendere’de kitaplarla renkli yürüyüş

Vapur yolculuğunun ardından Okuyan Şehir Kulübü grup liderleri, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Nagehan Malkoç’un da katılımıyla Değirmendere Sahili’nde vatandaşlarla bir araya geldi. "Okuyan Şehir Mutlu Şehir" ve "Her Kitap Bir Dost, Her Satır Bir Hikâye" dövizleriyle gerçekleştirilen yürüyüşte Okuyan Şehir Kulübü tanıtılarak vatandaşlara kitap hediye edildi. Renkli görüntülere sahne olan yürüyüş sırasında balkon ve pencerelerden seslenen vatandaşlar da kitaplara yoğun ilgi gösterdi. Grup liderleri, kendilerine ulaşan vatandaşlara kitapları sepetlerle ulaştırdı.

Kitap, sohbet ve paylaşım bir arada

Değirmendere programının ardından dönüş yolculuğunda Kuyucaklı Yusuf üzerine değerlendirmeler yapıldı. Okuyan Şehir Kulübü’nün çalışmaları ile ortak okuma deneyiminin bireysel ve sosyal yaşama katkıları üzerine sohbetler gerçekleştirildi. Böylelikle vapur yolculuğu, kitapların konuşulduğu ve düşüncelerin paylaşıldığı keyifli bir buluşmaya dönüştü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "Körfez’e Açılan Sayfalar" programıyla kitap okuma alışkanlığının desteklenmesine ve kitap paylaşımının daha geniş kitlelere ulaştırılmasına katkı sağladı.