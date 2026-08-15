Kastamonu’da çıkan yangında ev, samanlık ve kamyon yandı

Olay, Azdavay ilçesi Yukarı Üyük köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saman balyası yüklü kamyonun elektrik tellerine takılması neticesinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, Vildan Özkan isimli vatandaşa ait eve ve samanlığa sıçradı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine Azdavay, Ağlı, Pınarbaşı ve Daday ilçelerindenden itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekiplerin müdahalesiyle yangın diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında alevlere teslim olan ev, iki katlı samanlık ve saman balyası yüklü kamyon kullanılmaz hale geldi. Yangın sırasında evin bahçesinde bulunan tarım araçları ise zarar gördü.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürerken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA