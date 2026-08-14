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Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı: 3 milletvekili daha AK Parti'ye daha katıldı!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde "AK Parti 25. Kuruluş Yıl Dönümü Programı"na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada önemli değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye geçen 3 vekil ve 7 belediye başkanına rozetini taktı.

Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı: 3 milletvekili daha AK Parti'ye daha katıldı!
Doğukan Akbayır

Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı "AK Parti 25. Kuruluş Yıl Dönümü Programı"nda önemli değerlendirmede bulunduktan sonra İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçen iki milletvekiline rozetlerini taktı. Öte yandan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve bazı belediye başkanları da AK Parti'ye geçti.

Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı: 3 milletvekili daha AK Parti ye daha katıldı! 1

İYİ PARTİ'DEN AK PARTİ'YE GEÇMİŞLERDİ

İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Gaziantep milletvekili Mehmet Mustafa Gürban'a ve Aydın milletvekili Ömer Karakaş'a rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı: 3 milletvekili daha AK Parti ye daha katıldı! 2

MUSTAFA BİLİCİ DE AK PARTİ'DE

Öte yandan törenle birlikte Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı İzmir milletvekili Mustafa Bilici de AK Parti'ye resmi olarak katıldı.

Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı: 3 milletvekili daha AK Parti ye daha katıldı! 3

BAZI BELEDİYE BAŞKANLARI DA AK PARTİ'YE GEÇİŞ YAPTI.

CHP Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'na da kürsüde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından rozet takıldı.

AK Parti'ye katılan diğer belediye başkanları ise şu şekilde:

Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu,

Tekirdağ'ın Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu,

Şırnak'ın İdil Belediye Başkanı Türkan Kayır,

Kütahya'nın Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin,

Domaniç Belediye Başkanı Engin Uysal,

Çanakkale'nin Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli.

Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı: 3 milletvekili daha AK Parti ye daha katıldı! 4

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İYİ Parti ak parti cumhurbaşkanı erdoğan gelecek partisi
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