HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Cesedi parçalara ayırıp, 10 yıl buzdolabında saklamışlar

Kırıkkale'de geçen yıl buzdolabında ve derin dondurucuda parçalanmış halde ceset bulunmasına ilişkin 17 şüpheli 12 yıl sonra yakalandı. Yapılan incelemelerde Hüseyin Okumuşoğlu'na ait olan cesedin 7 parçaya bölündüğü ve yaklaşık 10 yıldır buzdolabında ve derin dondurucuda saklandığı tespit edildi.

Cesedi parçalara ayırıp, 10 yıl buzdolabında saklamışlar

Kırıkkale'de geçen yıl bir apartman dairesinde buzdolabında ve derin dondurucuda parçalanmış erkek cesedi bulunmasına ilişkin Kırıkkale, Ankara ve Aydın'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, yapılan inceleme ve kriminal çalışmalar neticesinde derin dondurucu içerisinde yaklaşık 10 yıldır muhafaza edildiği değerlendirilen ve 7 parçaya ayrılmış halde bulunan Hüseyin Okumuşoğlu cinayetine ilişkin, Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı kapsamlı çalışma yürüttü.

98 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI

Bu kapsamda 98 kişinin ifadesine başvurularak 112 farklı kurum ve kuruluşla yazışma gerçekleştirildi.

Olay yeri ve çevresine ilişkin ayrıntılı teknik incelemeler yapılarak, şüphelilere ait GSM hatları üzerinde çeşitli analizler gerçekleştirildi, plaka tanıma sistemi (PTS) kayıtları incelendi.

Temin edilebilen kamera görüntüleri değerlendirilerek, araç kiralama şirketlerinden otopark görevlilerine kadar çok sayıda kişi ve kurumdan bilgi temin edildi.

Soruşturma kapsamında elde edilen deliller ve yapılan analizler sonucunda, maktulün öldürülmesi olayına iştirak ettikleri değerlendirilen 17 şüpheli belirlendi.

12 YIL SONRA OPERASYON

Olay tarihinden yaklaşık 12 yıl sonra bugün sabah saatlerinde Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi tarafından çok sayıda polisin katılımıyla Kırıkkale, Ankara ve Aydın'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 17 zanlı gözaltına alındı.

Soruşturmanın tüm yönleriyle ve en ince ayrıntısına kadar değerlendirilmek suretiyle büyük bir titizlik ve hassasiyet içerisinde sürdürüldüğü belirtildi.

Cesedi parçalara ayırıp, 10 yıl buzdolabında saklamışlar 1

NE OLMUŞTU?

Çalılıöz Mahallesi 11. Sokak'ta 16 Mayıs 2025'te 3 katlı apartmanın son katında evi bulunan C.Ç, kira ücretini alamayınca kiracısı olduğu öğrenilen M.V'yi aramış, telefonu açan M.V'nin kızı, annesinin 3 Mayıs'ta vefat ettiğini söylemişti.

Ev sahibi C.Ç, bunun üzerine il dışından Kırıkkale'ye gelerek evin durumunu görmek için dairenin kapısını çilingire açtırarak içeri girmiş, evde yaptığı incelemede, buzdolabı ve derin dondurucuda parçalanmış ceset bulmuştu.

Ekiplerce yapılan incelemede, bir erkek cesedinin parçalanarak çöp poşetleri içinde dolaplara yerleştirildiği belirlenmiş, evde satır ele geçirilmişti.

Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından cesedin, 2014'te kayıp ilanı verilen ve bir daha kendisinden haber alınamayan Hüseyin Okumuşoğlu'na ait olduğu belirlenmişti.

Olayla ilgili gözaltına alınan ölen kiracı M.V'nin kocası S.V, kızı S.V, oğlu H.V. ile yeğeni K.G, sulh ceza hakimliğince adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son dakika | İğrenç iddia, darp görüntüleri... CHP'den Ahmet Baran Yazgan hamlesiSon dakika | İğrenç iddia, darp görüntüleri... CHP'den Ahmet Baran Yazgan hamlesi
Bakan Ersoy duyurdu! Müze yeniden ziyarete açıldıBakan Ersoy duyurdu! Müze yeniden ziyarete açıldı

Anahtar Kelimeler:
cinayet Kırıkkale
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
15 yaşındaki kız temizlik için gittiği evde tecavüze uğradı! "Kızımı ağlarken gördüm"

15 yaşındaki kız temizlik için gittiği evde tecavüze uğradı! "Kızımı ağlarken gördüm"

Mansur Yavaş için İYİ Parti iddiası! Açıklama geldi

Mansur Yavaş için İYİ Parti iddiası! Açıklama geldi

(Özet) Beşiktaş - Hradec Kralove Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Hradec Kralove Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Tatile doymuyor! Peş peşe paylaşımlara beğeni yağdı

Tatile doymuyor! Peş peşe paylaşımlara beğeni yağdı

Araç sahipleri dikkat! Büyük zam yolda, pompa fiyatları değişiyor

Araç sahipleri dikkat! Büyük zam yolda, pompa fiyatları değişiyor

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Nakit promosyona ek '90 bin TL'

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Nakit promosyona ek '90 bin TL'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.