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Cinsel taciz iddiaları sonrası CHP milletvekili Ahmet Baran Yazgan'dan 'dokunulmazlık' açıklaması! "Yargılanmayı talep edeceğim"

Geçtiğimiz gün sosyal medyada paylaşılan bir görüntü büyük sansasyon yaratmıştı. Görüntülerde CHP Edirne milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ın bir kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiası sonrası Yazgan'dan açıklama gelmişti. Yazgan son yaptığı açıklamada ise dokunulmazlığının kaldırılmasını isteyeceğini ve yargılanmak istediğini belirterek, "Bir tane suçum varsa, milletvekilliğinden de istifa edip siyaseti bırakacağım" dedi.

Cinsel taciz iddiaları sonrası CHP milletvekili Ahmet Baran Yazgan'dan 'dokunulmazlık' açıklaması! "Yargılanmayı talep edeceğim"

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Edirne'de bir evde kadına tacizde bulunduğu iddialarına ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı.

Cinsel taciz iddiaları sonrası CHP milletvekili Ahmet Baran Yazgan dan dokunulmazlık açıklaması! "Yargılanmayı talep edeceğim" 1

"İÇECEĞİME İLAÇ KATILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Yazgan, "Basından takip ettiğiniz üzere şahsıma, aileme ve partime inanılmaz büyük bir saldırı altındayım. Konu savcılık soruşturmasında olduğu için çok ayrıntı veremiyorum ancak bilinmesini isterim ki bu bir kumpas ve haince düzenlemiş bir tuzaktır. Israrla davet edildiğim yerde hiçbir konu konuşulmadan ve tartışma dahi olmadan saldırı ve linç girişimine maruz kaldım. Video çekiminden evvel defalarca kafama ağır bir sandalye ile vuruldu.

Cinsel taciz iddiaları sonrası CHP milletvekili Ahmet Baran Yazgan dan dokunulmazlık açıklaması! "Yargılanmayı talep edeceğim" 2

Konuşma fırsatım dahi olmadı. İçeceğime ilaç katıldığını düşünüyorum. Gerekli girişimler ve başvurularda bulunarak, bu çete hakkında suç duyurusunda bulundum. Kumpası kuranlar adalet ve Allah’ın huzurunda hesap vereceklerdir. Para ve güç için bir itibar suikastı ile karşı karşıyayım. Bana bu muameleyi reva görüp bu planın içinde olan, destek veren, göz yuman kim varsa konunun takipçisi olacağımın ve yakalarını bırakmayacağımın bilinmesini isterim" ifadelerini kullandı.

Cinsel taciz iddiaları sonrası CHP milletvekili Ahmet Baran Yazgan dan dokunulmazlık açıklaması! "Yargılanmayı talep edeceğim" 3

"DOKUNULMAZLIĞIMIN KALDIRILMASINI TALEP EDECEĞİM"

CHP'li Yazgan, partisi tarafından hakkında disiplin sürecinin başlatıldığını hatırlatarak, "Gerçekler hem yargının hem de partimin yürüteceği süreç sonunda zaten ortaya çıkacak. TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş’a da buradan sesleniyorum; Ankara’ya geçtiğim gibi dilekçemi yazacağım ve benim dokunulmazlığımın kaldırılmasını isteyip, yargılanmayı talep edeceğim.

Cinsel taciz iddiaları sonrası CHP milletvekili Ahmet Baran Yazgan dan dokunulmazlık açıklaması! "Yargılanmayı talep edeceğim" 4

Bir tane suçum varsa, milletvekilliğinden de istifa edip siyaseti bırakacağım" dedi.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Edirne CHP
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