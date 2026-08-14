HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Alihan Kuriş soruşturmasında yeni gelişme! Ümraniye'deki adrese operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Suç örgütünün İstanbul Ümraniye'deki adresine operasyon düzenlendi.

Alihan Kuriş soruşturmasında yeni gelişme! Ümraniye'deki adrese operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma çerçevesinde 13 Ağustos'ta eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmişti.

Alihan Kuriş soruşturmasında yeni gelişme! Ümraniye deki adrese operasyon 1

GÖZALTI SAYISI ARTTI

Operasyonda hakkında işlem yapılan 49 şüpheliden 33'ü yakalanarak gözaltına alınmıştı. 9 şüphelinin yurt dışında bulunduğu tespit edilirken, 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirilmişti. Soruşturma çerçevesinde 4 kişinin daha gözaltına alınmasıyla gözaltı sayısı 37'ye yükselmişti.

ÜMRANİYE'DEKİ ADRESE OPERASYON

Bugün akşam saatlerinde soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı mali suçlarla mücadele polisleri, Alihan Kuriş yapılanmasının Ümraniye’deki adresine operasyon düzenledi. Ekipler adreste arama yaptı.

Alihan Kuriş soruşturmasında yeni gelişme! Ümraniye deki adrese operasyon 2

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yunus timi kaza geçirdi: 2’si polis 4 yaralıYunus timi kaza geçirdi: 2’si polis 4 yaralı
Karabük'te kene 7 yıl sonra can aldıKarabük'te kene 7 yıl sonra can aldı

Anahtar Kelimeler:
Alihan Kuriş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türk F-16'lar havada vurdu!

Türk F-16'lar havada vurdu!

Aynı Türkiye, bambaşka seçim tablosu!

Aynı Türkiye, bambaşka seçim tablosu!

(Özet) Beşiktaş - Hradec Kralove Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Hradec Kralove Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Erhan Çelik'in eşi Özlem Gültekin hayatını kaybetti

Erhan Çelik'in eşi Özlem Gültekin hayatını kaybetti

Bakanlık ifşa etti! Bu kırtasiye ürünü artık satılmayacak

Bakanlık ifşa etti! Bu kırtasiye ürünü artık satılmayacak

Altında ibre tersine döndü! Gram fiyatında 200 TL’lik düşüş

Altında ibre tersine döndü! Gram fiyatında 200 TL’lik düşüş

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.