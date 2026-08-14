Alihan Kuriş soruşturmasında yeni gelişme! Ümraniye'deki adrese operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma çerçevesinde 13 Ağustos'ta eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmişti.

GÖZALTI SAYISI ARTTI

Operasyonda hakkında işlem yapılan 49 şüpheliden 33'ü yakalanarak gözaltına alınmıştı. 9 şüphelinin yurt dışında bulunduğu tespit edilirken, 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirilmişti. Soruşturma çerçevesinde 4 kişinin daha gözaltına alınmasıyla gözaltı sayısı 37'ye yükselmişti.

ÜMRANİYE'DEKİ ADRESE OPERASYON

Bugün akşam saatlerinde soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı mali suçlarla mücadele polisleri, Alihan Kuriş yapılanmasının Ümraniye’deki adresine operasyon düzenledi. Ekipler adreste arama yaptı.