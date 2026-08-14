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Son dakika | Cinsel taciz iddiası, darp görüntüleri... CHP'den Ahmet Baran Yazgan hamlesi

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Mehmet Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Edirne'de darbedilirken görüntüsü ortaya çıkan ve hakkında cinsel taciz iddiasıyla soruşturma başlatılan CHP milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında CHP'den hamle geldi.

Son dakika haberi: CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipliniyle sevk edildi.

CHP'DEN AHMET BARAN YAZGAN AÇIKLAMASI

Gelişmeyi CHP Sözcüsü Müslim Sarı duyurdu. Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Partimizin temel ilkeleri, tüzüğü ve disiplin hükümleri çerçevesinde Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, bugün itibarıyla tedbirli olarak “kesin ihraç” talebiyle disipline sevk edilmiştir" ifadelerine yer verdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Yazgan hakkında cinsel saldırı iddiasıyla ilgili re'sen soruşturma başlattı.

Son dakika | Cinsel taciz iddiası, darp görüntüleri... CHP den Ahmet Baran Yazgan hamlesi 1

GÖZALTINA ALINAN 3 KİŞİ HAKKINDA KARAR

Öte yandan kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2'si kadın 3 kişi, adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı getirilerek serbest bırakılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
CHP darp soruşturma cinsel taciz
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