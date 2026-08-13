Darp olayı iğrenç olayı ortaya çıkardı! CHP'li Yazgan'a cinsel taciz suçlaması

Edirne’de CHP Milletvekili Ahmet Baran Yazgan’ın da bulunduğu evde sabaha karşı çıkan kavga, adli soruşturmaya dönüştü. Yazgan’ın darp edildiği olayla ilgili üç kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin ifadelerinde kavganın, Yazgan’ın ortamda bulunan bir kadına yönelik cinsel içerikli sözleri ve “birlikte olmak istediğini” söylediği iddiası üzerine başladığı öne sürdü.

ŞİKAYETÇİ OLDU, 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Edirne'de bir evde 13 Ağustos 2026 günü saat 03.15 sıralarında apartman sakinlerinin bir evden kavga sesleri geldiği yönündeki ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

ODATV'de yer alan habere göre polis ekiplerinin olay yerindeki ilk incelemesinde CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, darp edildiğini, cep telefonunun alındığını ve darp edildiği sırada görüntüsünün çekildiğini belirterek şikâyetçi oldu.

Olayla bağlantılı Nuh D., Begüm Ş. ve T.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin cep telefonlarına soruşturma kapsamında el konulurken, kavganın nasıl başladığının ve olay sırasında tarafların gerçekleştirdiği eylemlerin belirlenmesi amacıyla ifadelerine başvuruldu.

Şüphelilerin verdikleri ifadelerde, bir doğum günü kutlamasının ardından T.A.’nın evinde bir araya geldiklerini, balkonda alkol içip sohbet ettiklerini anlattıkları öğrenildi.

Şüpheliler, ifadelerinde Ahmet Baran Yazgan’ın yanında bulunan kişiye, ortamda bulunan T.A.’yı kastederek cinsel ilişkiye girmek istediğini söylediğini ve diğer kişilerin evi terk etmesini istediğini öne sürdü. Bu sözlerin ardından tartışma çıktığını ve tartışmanın kısa süre içinde kavgaya dönüştüğünü iddia eden şüpheliler, yaşananları T.A.’nın cep telefonuyla kayda aldığını belirtti.

CİNSEL TACİZ İDDİASI İÇİN AYRI TAHKİKAT

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının, şüpheli beyanlarında yer alan cinsel taciz iddiasıyla ilgili ayrıca tahkikat yürüteceği öğrenildi.

Yaralama olayıyla ilgili soruşturmanın ise şüphelilerin ifadeleri, telefon incelemeleri ve olay anına ilişkin görüntüler üzerinden çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.

YAZGAN’IN İFADESİ BAŞSAVCILIKTA ALINACAK

Olayla ilgili Ahmet Baran Yazgan’ın Emniyet Müdürlüğünde ifade vermek istemediğini bildirmesi üzerine ifadesinin burada alınamadığı öğrenildi. Yazgan’ın gün içerisinde Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adliyeye davet edilerek olayla ilgili ifadesinin alınmasının planlandığı belirtildi.