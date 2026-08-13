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Rojin Kabaiş'in babası şikayetçi oldu! "Geri çek yoksa Rojin'in yanına gidersin"

Kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ailesine yönelik şantaj ve tehdit eylemlerinde bulunan 2 kişi hakkında Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş şikayetçi oldu. 2 şüphelinin baba Kabaiş'e “Şikayetini çek, yoksa sen de Rojin’in yanına gidersin” diyerek tehditte bulunduğu öğrenildi.

Rojin Kabaiş'in babası şikayetçi oldu! "Geri çek yoksa Rojin'in yanına gidersin"

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, dijital platformlarda ‘C47’ ve ‘C99’ kod isimleriyle örgütlenen, yasa dışı sorgu panelleri üzerinden siber zorbalık, şantaj ve taciz odaklı kapalı gruplar oluşturan şebeke tespit edildi. Yapılan incelemelerde şüphelilerin, ölümleri şüpheli bulunan Rojin Kabaiş, Hiranur Nilgün Aygar ve Kıvanç Uman’ın ailelerini hedef alarak yabancı numaralar ve yasa dışı panel bağlantıları üzerinden tehdit ve şantaj eylemlerinde bulundukları belirlendi.

Rojin Kabaiş in babası şikayetçi oldu! "Geri çek yoksa Rojin in yanına gidersin" 1

2 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Diyarbakır merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında ‘Tehdit’, ‘Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme’ ve ‘Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri hile ile çalma’ suçlarından işlem başlatıldı.

Rojin Kabaiş in babası şikayetçi oldu! "Geri çek yoksa Rojin in yanına gidersin" 2

10 ağustosta emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklandı.

Rojin Kabaiş in babası şikayetçi oldu! "Geri çek yoksa Rojin in yanına gidersin" 3

‘ŞİKAYETİNİ ÇEK, YOKSA SEN DE ROJİN’İN YANINA GİDERSİN’

Tutuklamaların ardından Nizamettin Kabaiş’e dün WhatsApp ve BİP üzerinden silah fotoğrafının da bulunduğu tehdit mesajları gönderildi. Kabaiş, mesajların ardından emniyete giderek şikayetçi oldu.

Rojin Kabaiş in babası şikayetçi oldu! "Geri çek yoksa Rojin in yanına gidersin" 4

Tehditlerin aylardır sürdüğünü belirten Kabaiş, “Daha önce de yabancı numaralardan çok tehdit mesajları geliyordu. Allah devletten razı olsun, operasyon yaptı ve ailemizi tehdit eden 2 kişi yakalandı. Dün Van’da savcıyla görüştükten sonra eve geldiğimde tekrar mesaj attılar.

Rojin Kabaiş in babası şikayetçi oldu! "Geri çek yoksa Rojin in yanına gidersin" 5

Bu sefer Türkiye numarası üzerinden WhatsApp ve BİP uygulaması üzerinden mesaj attılar. Silah fotoğrafını ve ‘Eğer şikayetini geri çekmezsen bir tane mermi kafanda olur. Şikayetini çekmediğinde olacakları düşün. Şikayetini çekmezsen evi tarayacağım. Nizamettin şikayetini çek, kurtul; yoksa sen de Rojin’in yanına gidersin, olan sana olur’ mesajları atıp tehdit ettiler” dedi.

Rojin Kabaiş in babası şikayetçi oldu! "Geri çek yoksa Rojin in yanına gidersin" 6

BABA KABAİŞ: ‘TEHDİTLERİNDEN KORKMUYORUM’

Can güvenliklerinden endişe duyduklarını ifade eden Kabaiş, “Bizim can güvenliğimiz yok. Benim için hiçbir sıkıntı yok ama çocuklarım korkuyor. Ben onların tehditlerinden korkmuyorum ve davamdan da vazgeçmeyeceğim. Rojin’in dosyası aydınlanana kadar peşini bırakmayacağım. Onlar ne kadar silah ve mermi fotoğrafı yollasalar bile umurumda değil. Öldüreceklerse gelsin öldürsünler.

Rojin Kabaiş in babası şikayetçi oldu! "Geri çek yoksa Rojin in yanına gidersin" 7

7-8 aydır tehdit mesajları gönderiyorlar. Devletten bu kişilerin yakalanmasını ve ceza verilmesini istiyorum. Ben şikayetimi de geri çekmeyeceğim. Daha fazla mücadele edeceğim. Çünkü kızım masumdu. Emniyete gittim ve şikayetçi oldum” diye konuştu.

Rojin Kabaiş in babası şikayetçi oldu! "Geri çek yoksa Rojin in yanına gidersin" 8

Rojin Kabaiş in babası şikayetçi oldu! "Geri çek yoksa Rojin in yanına gidersin" 9


Kaynak: DHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Şantaj Rojin Kabaiş
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