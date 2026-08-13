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Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit aileleri ve gazileri kabul etti! "Türkiye’yi bu sıkıntıdan ebediyen kurtaracağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şehit aileleri ve gazileri kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdiye kadar şehitlerimizin emanetlerine, gazilerimize devletimizin tüm imkanlarını seferber ederek sahip çıktık. Bundan sonra da ne gerekiyorsa yapacağız. İnşallah sabır, sağduyu ve serinkanlılıkla hareket ederek Türkiye'yi bu sıkıntıdan ebediyen kurtaracağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit aileleri ve gazileri kabul etti! "Türkiye’yi bu sıkıntıdan ebediyen kurtaracağız"
Metin Yamaner

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

"AZİZ ŞEHİTLERİMİZİ YAKINLARI BİZLERE EMANETTİR"

Buluşmadan fotoğrafları sosyal medya hesabı üzerinden yayımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:
"Aziz şehitlerimizin değerli yakınlarıyla ve muhterem gazilerimizle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, Milletin Evi’nde bir buluşma gerçekleştirdik.Üzerinde özgürce, huzur ve güven içinde yaşadığımız bu vatan bize şehit ve gazilerimizin emanetidir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit aileleri ve gazileri kabul etti! "Türkiye’yi bu sıkıntıdan ebediyen kurtaracağız" 1

"Bu ülkenin birlik ve bütünlüğünü korumak için can veren, kan veren aziz şehitlerimizin yakınları bizlere emanettir. Bu anlayışla şimdiye kadar şehitlerimizin emanetlerine ve gazilerimize devletimizin tüm imkânlarını seferber ederek sahip çıktık. Bundan sonra da ne yapılması gerekiyorsa devletimizin imkânları çerçevesinde inşallah yapmaya devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit aileleri ve gazileri kabul etti! "Türkiye’yi bu sıkıntıdan ebediyen kurtaracağız" 2

"TÜRKİYE'Yİ BU SIKINTIDAN EBEDİYEN KURTARACAĞIZ"

"Ülkemizi terör belasından kurtarmak amacıyla yürüttüğümüz Terörsüz Türkiye sürecinde Meclisimiz bu hafta önemli bir adım attı. Türkiye, bu aşamaya her şeyden önce vatan evlatlarının kahramanca mücadelesi, ailelerinizin metaneti ve devletimizin özellikle son yıllarda savunma sanayisinde elde ettiği başarılar sayesinde gelmiştir. İnşallah sabır, sağduyu ve serinkanlılıkla hareket ederek Türkiye’yi bu sıkıntıdan ebediyen kurtaracağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit aileleri ve gazileri kabul etti! "Türkiye’yi bu sıkıntıdan ebediyen kurtaracağız" 3

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Recep Tayyip Erdoğan
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