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Cumhurbaşkanı Erdoğan Jandarma Mezuniyet Töreni'nde konuştu: "Kanun teklifi tarihi bir adımdır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Jandarma Mezuniyet Töreni programında konuştu. 5 bin 915 subay ve astsubayın mezuniyetini tebrik eden Erdoğan, "Birileri 30 yıl öncesinin kodları ile gelişmeleri ele alırken biz yeni sistemin kutup başlarından biri olmak için çalışıyoruz. Biz bin yıldır bu topraklarda başımız dik şekilde yaşıyoruz, inşallah kıyamete kadar da böyle yaşayacağız. Terörü devlet ve millet el ele verip çözeceğiz. Kanun teklifini tarihi bir adım olarak görüyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Jandarma Mezuniyet Töreni'nde konuştu: "Kanun teklifi tarihi bir adımdır"
Mustafa Fidan

Jandarma Mezuniyet Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mezun olan subay ve astsubayları tebrik ederek, ülkenin dört bir yanında alacakları görevler için başarı dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Jandarma Mezuniyet Töreni nde konuştu: "Kanun teklifi tarihi bir adımdır" 1

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN JANDARMA MEZUNİYET TÖRENİ'NDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi;

"Vatan ve millet sevgisi yüzlerinden okunan bu evlatlarımızı yetiştiren anne babalarından Allah razı olsun.

5 bin 915 kardeşimizin her birini kutluyorum. 10'u can Azerbaycan'dan ve 6'sı kardeş Kazakistan'dan gelen toplam 16 subayımız da aynı heyecanı yaşıyor. 504 kadın subay ve astsubayımızın bu gurur tablosunda yer almasında anlamlı, kıymetli ve önemli buluyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Jandarma Mezuniyet Töreni nde konuştu: "Kanun teklifi tarihi bir adımdır" 2

"SİZLER YALNIZCA AİLELERİNİZİN DEĞİL, BU MİLLETİN EVLATLARISINIZ"

Sizler yalnızca ailelerinizin değil, bu milletin evlatlarısınız. Bölgesinde huzur, güven ve istikrar adası olan Türkiye'yi çok daha iyi yerlere taşıyacaksınız. Cennet vatanın dört bir yanında yer alacağınız görevlerde sizlere şimdiden başarılar diliyorum.

"BİN YILDIR BU TOPRAKLARDA BAŞIMIZ DİK ŞEKİLDE YAŞIYORUZ"

Birileri 30 yıl öncesinin kodları ile gelişmeleri ele alırken biz yeni sistemin kutup başlarından biri olmak için çalışıyoruz. Biz bin yıldır bu topraklarda başımız dik şekilde yaşıyoruz, inşallah kıyamete kadar da böyle yaşayacağız. Bu vatanın her bir karışı şehit kanlarıyla ıslanmıştır.

Mazlumların hakkını savunan, tarihin doğru tarafında yer alan ülkelerden birisi Türkiye'dir. Sizler devletimize ve milletimize yapacağınız hizmetlerle Türkiye'yi çok daha güçlü hale getireceksiniz. Gücünüzü erdem ve ahlakla süsleyecek, görevinizi disiplinle yerine getireceksiniz. Meslek hayatınız boyunca kendinizi yenileyecek ve geliştireceksiniz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Jandarma Mezuniyet Töreni nde konuştu: "Kanun teklifi tarihi bir adımdır" 3

"KANUN TEKLİFİ TARİHİ BİR ADIMDIR"

On binlerce canımıza ve ülkemizin 40 yılına mal olan bu meseleyi devlet ve millet el ele vererek inşallah kalıcı şekilde çözeceğiz. Üç gün önce, Gazi Meclisimizde, 467 oyla kabul edilen kanun teklifini tarihi bir adım olarak görüyoruz.

EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Cumhur ittifakı ortağımız Bahçeli ve sayın Numan Kurtulmuş başta olmak üzere, teklifin hazırlanması ve Meclis'te kabul edilmesine kadar ki süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.

İnşallah yeni kardeşlik türküleri söyleyeceğiz. Sizler de bu iklimin sahadaki en büyük güvenceleirnden birisi olacaksınız."

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan jandarma Terörsüz Türkiye
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