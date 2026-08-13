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İYİ Parti Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban partisinden istifa etti

İYİ Partili Mehmet Mustafa Gürban partisinden istifa etti. Gürban istifa kararını sosyal medya hesabından duyurdu. İYİ Parti'nin TBMM'deki sandalye sayısı 28’e düşmüş oldu.

İYİ Parti Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban partisinden istifa etti

İYİ Partili Mehmet Mustafa Gürban sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“GÖREVİMİ DAHA GÜÇLÜ İRADEYLE SÜRDÜRECEĞİM”

"Aziz Türk milletine, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ve yüce Türk milletinin daha müreffeh, daha huzurlu ve daha güçlü bir geleceğe kavuşması adına bugüne kadar tüm gücümle, büyük bir inanç ve kararlılıkla çalıştım.

Tüm gayretimin ortak değerlerimiz ve milletimizin menfaati doğrultusunda olduğu hususu tartışmasızdır. Hayatım boyunca şanlı Türk bayrağının gölgesinde, millî ve manevi değerlerimize, köklü kültürel mirasımıza sahip çıkarak yaşamayı ilke edindim. Milletvekilliği görevimi de bu anlayışla, onurla ve sorumluluk bilinciyle ifa ediyorum.

İYİ Parti Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban partisinden istifa etti 1

Gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti üyeliğimden istifa ediyorum. Sayın Genel Başkanımız ve Kurucu Genel Başkanımız nezdinde teşkilat hukukunu gözeten herkese teşekkür ederim.Bundan sonraki süreçte de Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında görevimi aynı kararlılık ve daha güçlü bir iradeyle sürdüreceğimi saygıyla kamuoyuna arz ederim."

İYİ Parti Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban partisinden istifa etti 2

"AK PARTİ'YE KATILMASI BEKLENİYOR"

Gazeteci İsmail Saymaz, yaptığı paylaşımda "Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, İyi Parti’den istifa etti.
Gürban’ın yarın AK Parti’ye katılması bekleniyor." ifadelerini kullandı.

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Milletvekili
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