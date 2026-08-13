Yer: Yalova! Eğitim uçuşundaki F16'nın kaza kırım anına ilişkin yeni görüntüler

Eskişehir'den dün eğitim uçuşu için havalanan F16 uçağı, saat 15.00 sıralarında, Yalova’da 18'inci Hava Ana Üst Komutanlığı dış yerleşkesine düştü. Pilot fırlatma sistemiyle uçaktan ayrıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatılırken, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan da konuya ilişkin açıklama yapıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Açıklamada, "Saat 15.00 sıralarında, Eskişehir 1’inci Ana Jet Üs Komutanlığına ait F-16 tipi savaş uçağının, Yalova 18’inci Ana Jet Üs Komutanlığı yanında, Mimar Sinan Caddesi, Mantar Sokak, Taşköprü, Çiftlikköy/Yalova mevkiinde düşerek kaza-kırıma uğraması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma işlemlerine başlanmış olup, 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinesinde 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Kaza-kırım sırasında fırlatma sistemiyle uçaktan ayrılan pilot Kurmay Yarbay (E.T.)’nin Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı anlaşılmıştır. Olay yeri inceleme işlemlerinin yapılması ve bilirkişi kaza kırım ekibinin olayın oluşuna dair rapor tanzim etmesi için gerekli talimatlar verilmiştir" denildi.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Hastaneye kaldırılan pilot Kurmay Yarbay E.T.'nin tedavisi sürerken, kaza kırımı anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde; uçağın düştüğü ve ardından ağaçlık alanın yandığı anlar kaydedildi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır