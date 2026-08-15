Alihan Kuriş’in yapılanması deşifre oldu: Milyarlar, şifreli çantalar ve “Ulaklar”

Savcılık dosyasına yansıyan ayrıntılar, Alihan Kuriş liderliğindeki yapılanmanın para trafiğinden haberleşme yöntemlerine kadar son derece katı bir gizlilik ve itaat sistemi kurduğu yönündeki tespitleri gözler önüne serdi. Kayıt dışı milyarlık bütçe, şifreli çantalarda saklanan sırlar, "inkar cihattır" talimatı ve Alihan Kuriş'in "Mehdi" yalanı savcılık evrakında tüm detaylarıyla yer aldı.

Süleymancılık akımı olarak bilinen ve günümüzde Alihan Kuriş liderliğindeki Kuriş Örgütü'nün FETÖ benzeri gizli yapılanması ve devlet organlarını devre dışı bırakmayı hedefleyen karanlık yöntemleri savcılık evraklarıyla gözler önüne serildi.

Türkiye genelinde 81 ilde ve dünya genelinde yaklaşık 50 ülkede faaliyet gösteren yapının, gizliliğe had safhada önem vererek devlete karşı paralel bir sistem kurduğu tespit edildi.

FETÖ'DEN TRANSFER VE MİLYARLIK KAYIT DIŞI GELİR

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın detaylarına ulaşıldı.

1959 yılında hayatını kaybeden Süleyman Hilmi Tunahan öncülüğünde faaliyetlerine başlayan ve günümüzde liderliğini Süleyman Hilmi Tuhanan'ın torununun oğlu olan Alihan Kuriş'in yönettiği yapılanmanın Kuriş döneminde adeta dönüşüme girerek büyük bir dönüşüme girdiği belirlendi.

Savcılık evrakına göre, Alihan Kuriş'in liderliğe gelmesiyle birlikte örgütte gizlilik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

KENDİSİNİ "MEHDİ" İLAN ETTİ

Yapılan incelemelerde, Alihan Kuriş'in tabanda "Mehdi" olarak görüldüğü, asıl doğum tarihi 28 Temmuz 1982 olmasına rağmen tabana hicri 1400 yılına denk gelen 21 Kasım 1979 tarihinin lanse edildiği belirlendi.

Kuriş'in resmi kayıtlarda "Erhan Faruk" olan adını 1989 yılında önce "Ali Erhan"a, 2006 yılında ise "Alihan"a değiştirdiği saptandı. Örgüt tabanının, Alihan Kuriş'in kararlarını Peygamber Efendimiz ile görüşerek aldığına inandırıldığı ve bu sayede mutlak itaatin sağlandığı vurgulandı.

FETÖ MENSUBU KADINLARI ÖRGÜTE KAZANDIRMIŞ

Alihan Kuriş'in liderliğe gelmesinin ardından gizliliğin en üst seviyeye yükseltilmesinin yanı sıra yurtdışı faaliyetlerin artırıldığı, FETÖ mensuplarının akıma kazandırılmasın yönünde çalışmalar yapıldığı, özellikle FETÖ mensubu kadınların para toplama konusundaki tecrübeleri sayesinde yapının gelirlerinin ciddi şekilde arttığının üst yönetim tarafından değerlendirme toplantısında ele alındığı belirtildi.

1 YILDA 7.2 MİLYAR GELİR

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün sadece 2025 yılı verilerine göre, ülkedeki 2 bin 82 dernek vasıtasıyla Alihan Kuriş yönetimindeki yapının 7.2 milyar lira gelir elde edildiği tespit edilirken, bu devasa maddi gücün resmiyete dahil edilmeden kayıt dışı kullanıldığı rapor edildi.

Örgütün; Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıf Bankası gibi kamu bankalarını kullanmaktan kaçındığı ve para transferlerini güvenilir kişilerin kişisel banka hesapları üzerinden yürüttüğü görüldü.

"KENDİMİZİ KUMA GÖMECEĞİZ"

Kuriş'in yönettiği yapılanmanın örgüt için talimatları da ortaya çıktı. ''Kendimizi Kuma Gömeceğiz'' söylemiyle faaliyetlerin gizli tutulmasını sağlayan yapının, WhatsApp ve Facebook gibi sosyal medya uygulamalarının kullanılmaması, iletişimin şifreli e-postalarla yapılarak, şifreli bir yazılım programının kullanılması, emir ve talimatların illere ''Ulaklar'' aracılığıyla iletilmesi, ulakların iki kez üst üste aynı şehre gitmemesi, aynı arabayı kullanmaması, yurtlar ve dernekler ile ilgili gizli bilgilerin, sadece sorumlularda bulunan ''Şifreli'' çantalarda muhafaza edilmesi gibi tedbirler aldığı ortaya çıktı.

Yurtlarda resmi ve gayri resmi olarak iki ayrı kayıt düzenlendiği, gayri resmi gelirler ile ilgili akım içerisinden bir sorumlunun görevlendirildiği, kendisine zimmetlenmiş bilgisayar üzerinden işlemlerin yapılarak içerisindeki bilgilere şifre-mail-cep telefonu üzerinden 3 aşamalı onaylı şifre ile giriş sağlandığı ve bu bilgisayarın korunmasına üst seviyede dikkat edildiği belirlendi.

"İNKAR CİHATTIR" TALİMATIYLA DEVLET DENETİMİNE BARİKAT

Yurtlarda kamera kaydı bulundurulmaması talimatı verilirken, kolluk kuvvetlerinin denetime gelmesi durumunda kameraların "bozuk" olduğunun söylenmesi ve "inkarın da bir cihat olduğunun unutulmaması" üyelerine telkin edildiği soruşturma dosyasına giren detaylar arasında yer aldı.

"ULAKLAR" VE GİZLİ HABERLEŞME UYGULAMASI

Kuriş Örgütü'nün haberleşme ağındaki gizlilik de FETÖ yöntemlerini aratmıyor. Emir ve talimatlar illere "Ulak" adı verilen aracılarla ulaştırıldığı, bu ulakların gizlilik amacıyla iki kez üst üste aynı şehre gitmemesi ve aynı arabayı kullanmaması kuralı uygulandığı belirlendi.

Ayrıca FETÖ'nün kullandığı "ByLock" gibi özel bir uygulama hazırlayan örgüt yönetiminin bu uygulama üzerinden haberleştiği, uygulamanın güvenlik ve istihbarat birimleri tarafından tespit edildiği öğrenildi.

KAÇAK YAPILAR YIKILINCA HÜKÜMETE SAVAŞ AÇTILAR

Kurişler suç örgütü soruşturmasında, kararların alınması noktasında Alihan Kuriş'in Peygamber Efendimiz ile görüşerek karar verdiğine inandırıldığı ve inandırılmaya çalışıldığı, böylece kararlarla ilgili herhangi bir şüphe duyulmaması ve mutlak itaat edilmesini sağladıkları da soruşturma dosyasında yer aldı.

Özellikle seçimler döneminde bu söylemin gündeme getirilerek, tabanı kontrol altında tutabilmek ve tek bir yöne kanalize edebilmek adına çalışmalar düzenledikleri, ses kayıtları, yazılı metinler, bildiriler ve internet tabanlı programlar üzerinden gönderilen talimatlar ile mensuplarını yönlendirmeye çalıştıkları değerlendirildi.

Büyük Piyale Kur'an Kursu ve Okul Talebelerine Yardım Derneği'nin hazine arazisi üzerinde olması ve Sadabat Erkek Öğrenci Yurdu'nun hazine arazisi üzerinde olup kaçak ve ruhsatsız olarak yapıldığı, ayrıca depreme karşı riskli olması nedenlerinden dolayı yıkılmaları nedeniyle, söz konusu örgütün tabanını ve kamuoyunu Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesinde hükümete karşı yönlendirdiği ve propaganda faaliyeti yürüttüğü belirtildi.

MERKEZİ ALMANYA'YA TAŞIMA PLANI

Örgütün, yurt içinde artan denetimlerden kaçmak amacıyla faaliyet merkezini Almanya'ya kaydırmayı hedeflediği, Almanya'nın Köln şehrinde 17 bin metrekarelik arazi üzerine inşa edilen ve toplam maliyeti 70 milyon Euro olan devasa İslam Kültür Merkezleri Birliği (VIKZ) tesisinin tamamlanmasının ardından, Avrupa'daki tüm dini ve eğitim faaliyetlerinin buradan koordine edilerek yapının ana merkezi haline getirilmek istendiği belirtildi.

YURTDIŞINDAN GETİRİLEN YAŞI KÜÇÜK ÇOCUKLAR

Akımın yurt dışından getirdiği yaşı küçük yabancı çocukları kendi yurtlarına yerleştirip, kendi ideolojilerine göre eğitim verdikleri de öğrenildi.

Bu kapsamda, Kütahya, Mersin ve Antalya illerindeki yurtlarda barınmalarını sağladıkları, operasyon kapsamında gözaltına alınan Hüseyin Türker'in yabancı çocuklardan sorumlu olduğu, yurt dışından gelen yabancı çocukların Türkiye'de kaldığı süre içerisinde turist vizesi kullandığı, Dil eğitimi adı altında çocukların kalışlarını uzun süre sağlamak adına farklı kuruluşlar ile irtibata geçtikleri tespit edildi.