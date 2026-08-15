'Şapkalılar' suç örgütü dosyasında yeni gelişme! CHP'li Hülya Şimşek tutuklandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Ş.Ç. isimli kişinin sanal medya hesapları üzerinden ve farklı numaralardan 'Şapkalılar' suç örgütü tarafından tehdit edilip para talep edilmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

'Tehdit' ve 'Nitelikli yağma' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, olayın azmettiricisi olduğu değerlendirilen Sultangazi Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Meclis Üyesi avukat Hülya Şimşek gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hülya Şimşek, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır