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'Şapkalılar' suç örgütü dosyasında yeni gelişme! CHP'li Hülya Şimşek tutuklandı

Sultangazi Belediyesi CHP Meclis Üyesi avukat Hülya Şimşek, 'Şapkalılar' suç örgütü tarafından tehdit edilen bir kişiden para talep edilmesi olayının azmettiricisi olduğu iddiasıyla tutuklandı.

'Şapkalılar' suç örgütü dosyasında yeni gelişme! CHP'li Hülya Şimşek tutuklandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Ş.Ç. isimli kişinin sanal medya hesapları üzerinden ve farklı numaralardan 'Şapkalılar' suç örgütü tarafından tehdit edilip para talep edilmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

'Tehdit' ve 'Nitelikli yağma' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, olayın azmettiricisi olduğu değerlendirilen Sultangazi Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Meclis Üyesi avukat Hülya Şimşek gözaltına alındı.

Şapkalılar suç örgütü dosyasında yeni gelişme! CHP li Hülya Şimşek tutuklandı 1

TUTUKLANDI

İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hülya Şimşek, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şapkalılar suç örgütü dosyasında yeni gelişme! CHP li Hülya Şimşek tutuklandı 2

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sultangazi CHP
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