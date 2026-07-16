Her adımda güven ve konfor: adidas Terrex ayakkabı fırsat ürünü oldu

Kötü hava şartları ve zorlu zeminler adımlarınızı kısıtlamasın! Yağmurlu günlerde ıslanan ayaklar veya kaygan yollarda yaşanan güvensizlik hissi artık geride kalıyor. Su geçirmez Climaproof teknolojisi ve üstün Traxion yol tutuşuyla donatılan adidas Terrex Eastrail 3 modelinde 1,716 TL fırsat başladı. Detaylar aşağıda!

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adidas Terrex Eastrail 3 Climaproof Yürüyüş Ayakkabısı

Adidas Terrex Eastrail 3 Climaproof Yürüyüş Ayakkabısı, doğa yürüyüşlerinden zorlu şehir koşullarına kadar her adımda maksimum konfor ve koruma sunar. Su geçirmez Climaproof teknolojisi sayesinde ayaklarınızı en yağmurlu havalarda bile kuru tutarken, nefes alabilir yapısıyla gün boyu ferahlık sağlar. Yüksek tutuş gücüne sahip Traxion dış tabanı; çamurlu, kayalık ve kaygan zeminlerde adımlarınızı güvenle atmanıza yardımcı olur. Darbe emici EVA orta tabanı ve aşınmaya dayanıklı üst yüzeyi ise uzun mesafelerde bile yorgunluk hissini en aza indirerek hem outdoor maceralarınızı hem de günlük yaşamınızı kolaylaştırır.

Kullanıcılar ne diyor?

"Su geçirmezlik mükemmel, ayaklarınız ıslanmıyor. Dış tabanları inanılmaz bir tutuş sağlıyor, bunları giydiğimde kendimi bir keçi gibi sağlam adımlı hissediyorum. Üst kısımlar esnek, sağlam ve destekleyici."

"O kadar çok beğendim ki, iki farklı rengini aldım. Bedenleri tam uyuyor ve kutudan çıkar çıkmaz çok rahatlar."

"Mükemmel bir yürüyüş ayakkabısı. Mükemmel oturuyor, sıkmıyor veya tahriş etmiyor ve ayrıca su geçirmez. Ayakkabıyı Baltık Denizi kıyısı boyunca çeşitli hava koşullarında ve farklı yüzeylerde birkaç gün giydim ve çok memnun kaldım. Hafif ama sağlam. Görünüm benim için önemli; oduncu veya esnaf gibi görünerek yürüyüş yapmak istemiyorum."

Bu içerik 16 Temmuz 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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